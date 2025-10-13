‘모범택시3’ 11월 21일 편성 확정…“5283, 세 번째 운행 시작합니다”

‘모범택시3’가 11월 21일 첫 방송을 확정했다. SBS 제공

악을 물리치는 통쾌한 사이다로 안방극장에 짜릿함을 선사했던 ‘모범택시3’가 돌아온다.

13일 K-다크히어로의 신드롬을 불러 왔던 SBS 새 금토드라마 ‘모범택시3’는 오는 11월 21일로 편정을 확정지으며, 본격적으로 세 번째 운행을 공식화하는 티저 포스터를 공개했다.

‘모범택시3’는 동명의 웹툰을 원작으로 한 작품이다. 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수 속 택시기사 김도기가 억울한 피해자들을 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극으로, 이제훈·김의성·표예진·장혁진·배유람 등 주요 출연진들의 만남이 또 한 번 성사돼 통쾌하면서도 짜릿한 사이다 히어로의 화려한 귀환을 예고했다.

벌써 시즌 세 번째를 맞이한 ‘모범택시’는 억울한 피해자를 대신해 복수에 나서는 택시 기사라는 독창적이면서도 독특한 설정을 기반으로, 사회적 약자의 고통을 대변하는 시원한 액션과 권선징악을 보여주는 복수극을 통해 대체불가 사이다 히어로물로 자리잡았다.

완벽한 호흡을 자랑했던 주요 출연진들의 합류 소식이 전해져 기대감을 더했다. SBS 유튜브 캡처

회를 거듭할수록 완벽한 호흡을 자랑한 무지개 운수 식구들 김도기(이제훈), 장대표(김의성), 고은(표예진), 최주임(장혁진), 박주임(배유람)의 캐릭터와 관계성이 조화를 이뤄 큰 재미를 선사했다. 이뿐만 아니라 성착취물 공유방 사건, 사이비 종교 등 사회적으로 큰 물의를 빚었던 범죄를 재조명하며 시대를 관통하는 메시지를 녹여내 기존 범죄 액션물과 차별화를 뒀다.

이에 ‘모범택시’ 시리즈는 2023년 이후 방영된 국내 지상파 및 케이블 드라마 전체 시청률 5위(21%)를 기록하며 한국형 시즌제 드라마의 성공 사례로 등극했다. 이외에도 글로벌 시청자들의 취향까지 저격하며, 아시아 최대 OTT 플랫폼 Viu에서 공개 열흘 만에 전 세계 16개국에서 가장 많이 시청한 작품 1위에 오르기도 했다.

‘모범택시3’ 포스터. SBS 제공

지난해에는 아시아 최고 권위의 미디어 시상식 제28회 아시안 텔레비전 어워즈(ATA)에서 베스트 드라마 시리즈 부문 최우수 작품상까지 수상하며 한국 대표 흥행작으로 자리매김했다.

이 가운데 역대급 도파민을 예고하는 ‘모범택시3’ 티저 포스터 공개로 벌써부터 시청자들의 기대감을 치솟게 했다. 이와 함께 새롭게 업그레이드 된 극중 김도기(이제훈)의 애마 ‘5283’ 차량의 실루엣까지 비춰 강렬한 서사를 예고했다.

화려한 귀환을 알린 ‘모범택시3’는 오는 11월 21일에 첫 방송될 예정이다.

