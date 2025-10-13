경북도 6급 공무원 숨진 채 발견…유서엔 직장 내 어려움 호소

경북도청 소속 6급 공무원이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

13일 경찰 등에 따르면 전날 오후 1시40분쯤 예천군 호명읍 형호리의 도로에 세워진 차량 안에서 경북도청 소속 6급 공무원 40대 A씨가 숨진 채 발견됐다.

A씨는 유서에 최근 직장에서 겪은 어려움들을 호소한 것으로 알려졌다.

경찰과 경북도는 관계자들을 상대로 사건 경위를 조사 중이다.

