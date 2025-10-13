“편리함과 감성 다 잡았다”…美타임, 반려묘 좌석 결합한 LG에어로캣타워 ‘최고의 발명품’ 선정

LG전자의 공기청정기 ‘LG 퓨리케어 에어로캣타워’가 미국 시사주간지 타임이 선정한 2025 최고의 발명품에 이름을 올렸다.

LG전자 '에어로 시리즈'의 에어로캣타워. LG전자 제공

13일 업계에 따르면, 타임은 올해 최고의 발명품으로 에어로캣타워를 선정하고 “세련되고 공간을 절약하는 에어로캣타워는 반려묘와 인간 모두에 이점을 제공한다”고 밝혔다.

올해 3월 출시된 에어로캣타워는 공기청정기와 캣타워를 결합한 가전으로, 반려묘의 휴식 공간과 실내 공기 관리 기능을 동시에 제공한다.

반려묘용 좌석은 반려묘가 안정감을 느낄 수 있는 돔 형태로 디자인됐다. 반려묘가 자리에 앉으면 저소음으로 운전하는 반려묘용 청정 모드가 활성화되고, 온열 기능으로 좌석을 따뜻하게 유지한다.

또 체중 측정 기능이 있어 반려묘의 현재 체중은 물론이고, 1주일, 1개월, 1년 단위의 체중 변화 추이도 LG 씽큐 애플리케이션(앱)으로 확인할 수 있다.

LG전자는 에어로캣타워 외에도 블루투스 스피커가 결합된 ‘에어로스피커’, 테이블 형태의 ‘에어로퍼니처’ 등 다양한 에어로시리즈를 선보인 바 있다.

LG전자 관계자는 “에어로캣타워는 반려묘와 보호자의 공존 공간에 새로운 기준을 제시한 제품”이라며 “생활의 편리함과 감성적인 만족을 동시에 제공하는 LG전자만의 혁신 기술로 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 했다.

