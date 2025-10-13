윤민수, 전처와 위장이혼설 해명 “이혼 후 일상 공유했을 뿐"

SBS '미운 우리 새끼' 방송화면 캡처

가수 윤민수와 그의 전처 김민지 씨가 위장 이혼설에 입을 열었다.

지난 12일 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 윤민수의 전처 김민지 씨가 처음으로 모습을 드러내 마지막 물건 분할에 나섰다.

두 사람은 서로의 물건을 나누며 다정하게 밥을 먹고 최근 불거진 위장 이혼설에 대해 입을 열었다.

윤민수는 이날 방송에서 "(우리가) 위장이혼처럼 보이나 보다"라고 운을 뗐다.

이혼 후에도 동거하는 모습, 아들 윤후와 함께 다 같이 일본 가족여행을 떠난 점 등으로 인해 이 같은 의심을 샀다.

윤민수는 "그게 우린 자연스러웠으니까, 너는 너대로 놀았는데"라고 설명했다.

윤민수의 전처 김민지씨는 "난 그런건 아니었는데 일본 가족여행을 너무 가족 같이 올려서"라며 이혼 후 일상을 공유했을 뿐이라고 부연했다.

윤민수는 또한 이날 방송에서 보험을 나누고 인터넷을 정리하는 등 평화롭게 이혼 과정을 마무리하는 장면을 모두 공개했다.

윤민수는 "서류 정리할때까지만 해도 이혼이 실감이 안났다. 짐을 나눠 정리하니까 실감이 난다"고 말했다.

윤민수는 또한 "큰 집에 살고 돈 잘 벌어오는 것에 행복이라고 생각했는데 가족이 모여있는 게 좋더라"라고 아쉬워했다. 김씨는 "(윤민수가) 션처럼 해줄 줄 알고 결혼했는데 연애할 때가 다네"라고 덧붙였다.

두 사람은 지난 2006년 결혼, 슬하에 아들 윤후 군을 뒀다. 지난해 이혼 소식을 전했는데, 집 매매 등의 문제로 동거해왔다.

