전국 흐리고 비…이틀간 강원 최대 120㎜ [오늘날씨]

지난 10일 서울 광화문광장 세종대로 사거리에서 시민들이 우산을 쓴 채 이동하고 있다. 연합뉴스

월요일인 13일은 전국이 대체로 흐린 가운데 대부분 지역에서 비가 내리겠다.

13일과 14일 이틀간 예상 강수량은 강원 영동 50~100㎜(많은 곳 120㎜ 이상), 경기 남부·강원 영서·충청권·전북은 20~70㎜, 경상권 20~60㎜(많은 곳 경북 북부 동해안·북동 산지 80㎜ 이상), 서해5도 5~20㎜다.

오전 5시 현재 기온은 서울 16.8도, 인천 17.1도, 수원 17.0도, 춘천 15.5도, 강릉 15.6도, 청주 19.0도, 대전 19.1도, 전주 19.5도, 광주 20.5도, 제주 24.4도, 대구 18.3도, 부산 20.5도, 울산 18.4도, 창원 19.7도 등이다.

낮 최고기온은 △서울 18도 △인천 19도 △수원 19도 △춘천 16도 △강릉 17도 △청주 21도 △대전 22도 △전주 23도 △광주 26도 △대구 22도 △부산 26도 △제주 28도로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~3.5m, 서해 앞바다에서 0.5~1.5m, 남해 앞바다에서 0.5~2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0~3.5m, 서해·남해 0.5~2.0m로 예상된다.

