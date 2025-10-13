“세관 마약수사 외압 의혹 철저 수사를” …李, 의혹제기 백해룡 수사팀 파견 지시

이재명 대통령이 ‘세관 마약 수사 외압 의혹’ 사건에 대한 철저한 수사를 지시했다.

이재명 대통령. 연합뉴스

대통령실은 12일 공지를 통해 이 대통령이 현재 서울동부지검에 설치된 세관 마약 수사 외압 의혹 검경 합동수사팀의 수사와 관련해 더욱 철저한 수사를 당부했다고 전했다. 이 대통령은 백해룡 경정을 검경 합동수사팀에 파견하는 등 수사팀을 보강하고, 수사 책임자인 임은정 서울동부지검 검사장은 필요시 수사검사를 추가해 각종 의혹에 대해 실체적 진실을 철저히 밝히고 지위고하를 막론하고 성역 없이 독자적으로 엄정 수사하라고 지시했다고 대통령실은 전했다.



세관 마약수사 외압 의혹은 영등포경찰서가 2023년 1월 말레이시아 국적 피의자들의 필로폰 약 74㎏ 밀수 범행에 세관 공무원이 연루됐다는 진술을 확보하고 수사에 나섰으나 윤석열정권 당시 대통령실과 관세청 고위 간부, 경찰·검찰 등이 사건을 은폐하고 수사에 외압을 행사했다는 게 뼈대다.



수사를 담당했던 백해룡 전 영등포경찰서 형사과장(경정)은 지난해 7월 국회에서 당시 서울경찰청 생활안전부장이던 조병노 경무관이 마약 수사 결과 보도자료에서 인천세관 직원 연루 부분을 빼 달라고 요구했고, 당시 영등포경찰서장으로부터도 “이 사건을 용산에서 알고 있고 심각하게 보고 있다”는 말과 함께 마약 수사 언론 브리핑을 연기하라는 지시를 받았다고 주장했다. 백 경정은 해당 사건에 전·현직 관세청장이 관여하고, 국가정보원도 직무유기를 했다고 주장하고 있다. 일각에서는 해당 사건에 윤석열 전 대통령의 친인척이 연관돼 있다는 주장도 제기됐다.



백 경정은 의혹 제기 이후 서울 강서경찰서 화곡지구대장으로 인사조치됐는데, 이 대통령의 이날 지시로 합동수사팀에 파견되면 사건 의혹 제기 당사자로 직접 수사팀에서 수사를 진행하게 될 것으로 보인다.



대검찰청은 지난 6월10일 세관 마약 수사 외압 의혹의 실체를 규명하기 위해 검찰과 경찰, 국세청, 금융정보분석원(FIU) 등으로 구성된 합동수사팀을 서울동부지검에 꾸렸다. 합동수사팀은 출범 2주 만인 6월25일 인천세관과 밀수 연루 혐의를 받는 세관 공무원의 주거지 등 10여곳을 압수수색했다. 당초 대검 마약조직범죄부가 수사팀을 직접 지휘했으나 대검은 8월21일부터 임 검사장이 이끄는 서울동부지검에서 수사팀을 직접 지휘하도록 변경했다.

