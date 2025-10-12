北, 美 본토타격 새 ICBM 공개… ‘핵보유 정상국가’ 무력과시

북한이 지난 10일 노동당 창건 80주년 기념 열병식을 통해 미국 본토 타격을 목표로 한 신형 대륙간탄도미사일(ICBM) ‘화성-20형’을 공개했다. 반미, 반서방을 기치로 연대를 강화하고 있는 중국, 러시아는 물론 베트남, 라오스, 인도네시아 등 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 국가의 최고위 지도자들 앞에서 최신형 ICBM을 공개함으로써 국제사회에 핵무기 보유국을 기정사실화하고, ‘대북 제재 무용론’을 어필하려 한 것으로 보인다. 중국, 러시아와의 밀착을 통해 ‘뒷배’를 단단히 다진 자신감을 바탕으로 아세안 국가와의 관계를 강화해 외교적 고립에서 탈피하려는 시도를 한 것도 주목된다.

심야 열병식 북한이 지난 10일 평양 김일성광장에서 열린 노동당 창건 80주년 기념 열병식에서 미국 본토 타격을 목표로 한 새 대륙간탄도미사일(ICBM) ‘화성-20형’을 처음 공개했다.노동신문·뉴스1

◆“사정권 한계 없는 최강 핵전략” 화성-20형 공개



12일 통일부 등에 따르면 김정은 북한 국무위원장은 10일 열병식 연설에서 “오직 힘으로써만, 승리로써만 지켜지고 담보될 수 있는 우리 주권과 우리 위업의 무궁함을 우리는 오늘 다시금 확인하게 될 것”이라고 무력의 중요성을 강조했다. 이어 “우리 군대는 적을 압도하는 정치사상적, 군사기술적 우세로써 방위권에 접근하는 일체의 위협들을 소멸하는 무적의 실체로 계속 진화돼야 한다”고 목소리를 높였다.

국방력 강화 의지의 중심에 있는 것이 화성-20형 ICBM이다. 북한이 공개한 사진, 영상을 보면 화성-20형은 지난해 10월31일 처음 시험발사한 ICBM 화성-19형과 마찬가지로 이동식발사대 바퀴가 11축이나, 기립장치, 탄두부 등의 모양에 다소 차이가 있다. 고체연료를 사용한 엔진 출력은 높인 것으로 알려졌다. 기존 화성-18형, 19형도 사거리가 1만5000㎞에 달해 미국 본토를 타격할 수 있는데도 화성-20형의 엔진 출력을 높이려는 것은 다탄두 ICBM 개발을 염두에 둔 것으로 풀이된다. 다탄두 ICBM은 탄두부에 여러 개의 탄두를 장착할 수 있어 단탄두에 비해 요격하기 어렵다. 시험발사가 이뤄진 적이 없어 개발이 끝나지 않은 것으로 보이는 화성-20형을 열병식에 등장시킨 것은 미국 본토 타격 능력을 과시하고 대미 압박 메시지를 발신하기 위함으로 풀이된다. 조선중앙통신 등은 화성-20형을 두고 “사정권에 한계가 없는 초강력 전략 공격무기”, “최강의 핵전략무기체계”라고 표현했다.



다만 미국, 한국을 향한 직접적인 비난이나 위협 메시지는 자제했다. 미국과의 대화를 염두에 두고 수위를 조절한 것이라는 분석이 나온다. 김 위원장은 21일 미국이 비핵화 요구를 포기한다면 대화에 나설 것이라는 메시지를 내놓았다. 한국에 대해선 “가장 적대적 국가”라고 우회적으로 표현했다.



◆중·러 외 아세안 국가 외교로 확장



열병식 등 노동당 80주년 관련 행사에는 중·러 양국의 2인자인 리창 국무원 총리, 드미트리 메드베데프 국가안보회의 부의장이 참석했다. 여기에 또럼 베트남 공산당 서기장, 통룬 시술리트 라오스 국가주석 등 정상급을 포함해 수기오노 인도네시아 외교장관 등도 자리를 함께했다. 리 총리와 메드베데프 부의장의 참석은 지난날 중국 전승절을 계기로 한 북·중·러 연대의 재확인이라는 데 의미가 있다.

지난 10일 평양 김일성광장에서 열린 북한 조선노동당 창건 80주년 경축 열병식에서 외국인들이 스마트폰을 들고 행사를 촬영하고 있다. 조선중앙TV 화면

북한은 아세안 국가들과도 적극적인 외교를 벌였다. 김 위원장은 또럼 서기장, 통룬 시술리트 주석과 정상회담을 가졌다. 또럼 서기장은 열병식 당일 리창 총리와 함께 김 위원장 바로 옆에 배치해 적극적으로 예우했다. ‘불량국가’라는 이미지를 탈피해 외교적인 포용성을 과시하고, 다자외교 무대에 진출해 정상국가 모습을 보여주려 한 것을 볼 수 있다. 김 위원장이 열병식 전날인 9일 전야제 연설에서 “국제적 권위는 날로 강화되고 있다”고 강한 자신감을 보인 것도 이런 맥락이다. 열병식 연설에서는 “진보적 인류의 공동 투쟁에서 책임을 다할 것”이라고 목소리를 높였다.

지난 10일 평양 김일성광장에서 노동당 창건 80주년 경축 열병식이 성대히 거행됐다고 조선중앙TV가 11일 보도했다. 사진은 김정은 북한 국무위원장이 발언하고 있다. 오른쪽부터 드미트리 메드베데프 러시아 국가안보위원회 부의장, 또 럼 베트남 공산당 서기장, 김정은 국무위원장, 리창 중국 국무원 총리. 조선중앙TV 캡처

임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “아세안 국가들이 북한과 대화·협력하겠다는 것은 미국 주도의 대북 제재 메커니즘이 상당 부분 무력화됐다고 보는 것”이라며 “북한의 군사적 위상이나 영향력을 주목해 그에 따른 관계 개선 필요성을 느꼈을 수 있다”고 해석했다.



대통령실 고위관계자는 북한의 열병식 개최에 대해 “동향을 예의 주시하고 있다”고 밝혔다. 연대를 강화하는 북·중·러에 비해 한·중·일의 밀착이 느슨하다는 시각에 대해서는 “세 나라의 관계는 탄탄하다”고 강조했다.

