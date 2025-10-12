필리핀·베트남처럼… 현지 경찰 내 ‘韓 전담 창구’ 논의

최근 캄보디아에서 한국인을 대상으로 한 납치·감금·살인 사건이 잇따르면서 경찰청이 현지 경찰에 코리안 데스크를 설치하기 위한 논의에 착수했다. 그동안은 대사관을 통해 현지 경찰에 수사 요청이 들어가는 과정에서 신속한 수사 대응이 어려웠다는 지적이 나왔다.

12일 경찰청에 따르면 유재성 경찰청장 직무대행은 23일 캄보디아 경찰청 차장을 만나 코리안 데스크 설치를 위한 업무협약 등을 논의한다. 경찰은 현재 주캄보디아 한국대사관에 외교부 소속 경찰 주재관(영사) 1명과 경찰 협력관 2명 등 총 3명의 경찰을 파견 중이다. 한국인 범죄가 많은 필리핀과 베트남과 달리 캄보디아에는 코리안 데스크가 없어 신속한 대응에 한계가 있었다.



이번 경북 예천 출신 대학생 박모(22)씨 사건의 경우에도 한국 112 신고를 통해 먼저 실종 사실이 접수됐지만 대사관을 통해 수사 요청이 이뤄지는 과정에서 박씨는 시신으로 발견됐다. 현재 한국인이 피해자인 경우 대부분 대사관을 통해 재외국민 보호 차원에서 현지 경찰에 협조를 구하고 있지만 속도가 더딜 수밖에 없었다. 인터폴 채널도 있지만 주로 한국인 범인에 대한 정보가 공유된다. 코리안 데스크가 설치되면 대사관을 거치지 않고 현장에서 바로 파악이 가능하다.



박씨 시신도 지난 8월 발견 이후 2개월이 넘도록 부검조차 이뤄지지 못했는데 그 배경에 양국 간 복잡한 협의 과정이 있었다. 경찰은 지난달부터 법무부와 박씨 부검을 위한 형사사법공조를 진행했는데 국내 당국을 비롯해 현지 외교 당국, 경찰, 법원 등 결정을 거치는 사이 용의자들 기소가 먼저 이뤄졌다. 경찰 관계자는 “코리안 데스크를 두면 영장, 부검 등 현지 경찰의 강제수사 과정에서 협조가 더 원활해질 수 있다”고 말했다.

