국감보다 지선… ‘서울시장 선거’ 출사표 던진 與 현역의원들

내년 6월 지방선거를 약 8개월가량 앞두고 출마 후보군에 대한 하마평이 정치권에 무성하다. 여당 일부 의원은 국회 국정감사가 시작되기도 전에 언론을 통해 출마를 공식화했다. 출마 의사를 직접적으로 밝히지 않은 의원들도 지역 핵심 현안을 거론하거나 대야 공세를 펼치며 사실상 표심 잡기에 나선 형국이다. 국회가 행정부를 견제하는 대표적 활동인 국감을 앞두고 벌써부터 현역 의원들이 자신의 정치적 입지 다지기와 선거 준비에 돌입할 정도로 과열 양상을 보이는 것이 적절하냐는 비판이 나오고 있다.

서영교 더불어민주당 의원(왼쪽), 박주민 의원. 연합뉴스

12일 정치권에 따르면 더불어민주당 소속 서울시장 출마 후보군으로 10여명이 거론된다. 이미 출마 선언을 한 경우도 있다. 법제사법위원인 서영교 의원과 보건복지위원장인 박주민 의원이다. 서 의원은 지난 11일자 언론 인터뷰에서 “서울은 서민을 대변하는, 일 잘하는 시장이 필요하다”며 출사표를 던졌다. 서 의원은 21대 대선 직전 이재명 대통령의 공직선거법 사건을 대법원이 유죄 취지로 파기환송한 것과 관련, 조희대 대법원장을 겨냥해 “대선에 개입하고 중립 의무를 위반하고 직권을 남용한 의혹이 있다면 국감에 나와 진실을 밝히고 법적 처벌도 받아야 한다”고 선명성을 드러냈다.

박 의원은 그보다 앞서 출마 선언했다. 지난달 23일 언론을 통해서다. 그는 “서울이 ‘맏이’ 역할을 하며 지방 도시들과 함께 성장하는 방법을 고민해야 한다”며 여권 내에서 가장 먼저 도전장을 내밀었다. 그 역시도 조 대법원장 사퇴론과 관련해 “법원에 대한 국민 신뢰가 흔들리는데 자정하는 모습이 보이지 않으니 민주당에서 거친 말들이 나오는 것”이라며 지지층 결집을 염두에 둔 발언을 쏟아냈다.

전현희 더불어민주당 3대특검 대응 특별위원회 위원장이 10일 서울 여의도 국회 소통관에서 오세훈 서울시장의 불법 혐의를 수사할 것을 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

서울시장 후보로 거론되는 전현희 의원은 최고위원 자격으로 기자간담회를 열어 대야 공세를 펼치는 등 몸풀기에 나섰다.

이에 대해 민주당의 한 의원은 “국감을 앞두고 내년 선거전이 치열해지는 것은 내가 봐도 좀 특이하다”며 “정치라는 게 원래 자기 의사를 표명하는 것이라고 하지만 외부에는 아주 낯설게 느껴질 것 같다. 출마를 생각하는 의원들이 마음이 많이 급한 것 같다”고 에둘러 지적했다. 다만 민주당 장경태 서울시당 위원장은 통화에서 지방선거 열기에 대해 “승리가 예측되고 오세훈 서울시장에 대한 시민들의 피로도가 높아졌기 때문일 것”이라고 분석했다.

여권의 거센 공세에 맞서 수성 의지를 다지고 있는 오 시장은 이명박 전 대통령과 특별대담을 하며 청계천 복원에 이은 ‘한강버스’ 정책 띄우기로 응수했다.

전남지사 출마가 거론되는 행정안전위원장 신정훈 의원은 RE100 산업단지와 반도체 기업 전남 유치 필요성을 강조한 데 더해 농림축산식품부 전남 이전을 검토해 달라고 정부에 촉구했다. 부산시장 출마 후보군에 거론되는 전재수 해양수산부 장관이 해수부 부산 이전을 추진한 것이 연상된다는 평가다.

정치권의 한 관계자는 “당정이 단일대오를 형성했던 문재인정부 때와 분위기가 많이 달라졌다는 것을 느낀다”며 “그 당시엔 ‘적폐 청산’이라는 깃발 아래 당정이 한 몸처럼 움직였다면, 지금은 ‘내란 청산’이라는 공통된 목표가 있으면서도 당정 간 ‘엇박자’ 기조가 엿보인다”고 했다. 그러면서 “지방선거 공천 국면에서 당정 관계가 큰 변화를 겪을 수도 있다”고 우려했다.

국민의힘에서는 경기지사 탈환을 위한 후보로 다양한 인물이 하마평에 오르고 있다. 대선 주자였던 김문수 전 고용노동부 장관을 비롯해 김학용·심재철·원유철 전 의원 등이 거론된다. 다만 과열 조짐까지 보이는 민주당과 달리 국민의힘은 대여 투쟁을 위한 의석수 유지가 중요하고 향후 재보궐 선거구도도 쉽지 않아 현역 의원 차출은 여의치 않은 상황이다. 현역 가운데서는 안철수·김성원·김은혜 의원 등 차출설이 있지만 실현 가능성이 작아 보인다.

홍준표 전 시장의 중도 사퇴로 비어 있는 대구시장 선거에는 선거법과 국가공무원법 위반 혐의로 체포됐다 석방되며 인지도가 급부상한 이진숙 전 방송통신위원장의 등판론도 나오고 있다.

국민대 윤수찬 교수(정치외교학)는 “국회의원 임기 4년 중 절반이 남아 있는데 지역구를 버리고 지방선거에 출마하겠다는 것은 개인적 권력을 위한 것으로밖에 볼 수 없을 것”이라며 “더구나 아직 내년도 예산안 처리도 국회에서 이뤄지지 않았다”고 비판했다.

