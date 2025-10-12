“정청래가 자기정치 한다고?”…민주당 “그럴 시간도 없다”

정청래 더불어민주당 대표가 10일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

더불어민주당은 12일 정청래 대표가 ‘자기정치’로 인해 당정대(당·정부·대통령실) 간 이견을 일으키고 있다는 일각의 지적에 대해 “사실이 아니다”라고 반박했다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 자신의 페이스북을 통해 “항간에 ‘정청래가 자기 정치를 하고, 민주당이 당정대 조율 없이 과속한다’는 오해가 사실처럼 굳어지고 있다”며 “이는 사실이 아니다”라고 밝혔다.

박 수석대변인은 “정청래 대표는 지도부와 참모들에게 ‘제가 자기정치를 하고 있습니까’라고 자주 묻는다”며 “그 질문 자체가 자신을 돌아보고 있다는 뜻”이라고 설명했다.

또한 박 수석대변인은 “지난 8월 취임 후 정 대표에게 언론 인터뷰를 권했지만, 그는 ‘대통령 임기 초에는 대통령의 국정철학이 국민에게 이해돼야 할 시기이기에 인터뷰를 하지 않겠다’고 말했다”며 “이처럼 인터뷰를 단 한 번도 하지 않은 인물이 자기정치를 한다는 건 말이 되지 않는다”고 반박했다.

민주당의 ‘과속’ 논란에 대해서도 “당이 왜 앞서가겠느냐, 그것은 당연한 일”이라며 “한편으로는 3대 개혁을 추진하고, 다른 한편으로는 내란 청산을 감시해야 하는 민주당이 조용할 수는 없다”고 강조했다.

이어 “당정대 조율 없는 과속은 사실이 아니다”며 “당정대가 원팀이 되어 과감하되 정교하게, 신속하되 차분하게 개혁을 추진하겠다”고 덧붙였다.

다만 박 수석대변인은 “대통령의 주요 외교 일정 시 국내 정치 이슈가 매끄럽지 못한 점은 돌아봐야 한다”며 “앞으로는 그런 부분까지 면밀히 고려하겠다”고 말했다.

