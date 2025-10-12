아무리 일해도 느는 건 빚…자영업자 대출 1070조 역대 ‘최대’

올해 2분기 자영업자들의 금융권 대출이 약 1070조까지 불어났다. 사상 최대 규모다. 영세 저소득 자영업자의 연체율도 12년 만에 최고 수준으로 치솟은 것으로 나타나 대책 마련이 필요하다는 지적이 나온다.

서울시내 한 음식점 골목이 한산한 모습을 보이고 있다. 뉴시스

12일 국회 행정안전위원회 더불어민주당 양부남 의원·기획재정위원회 국민의힘 박성훈 의원이 한국은행으로부터 받은 ‘자영업자 대출 현황’ 자료에 따르면 올해 2분기(기말 기준) 자영업자의 전체 금융기관 대출 잔액은 1069조6000억원으로 추산됐다. 지난 분기 말 1067조6000억원이었던 것과 비교하면 3개월 만에 2조원이 더 불어났다. 이는 2012년 관련 통계 집계 이래 최대치다. 종류별로는 사업자 대출이 723조3000억원, 가계대출이 346조3000억원으로 집계됐다.

더 심각한 문제는 소득이 적은 영세 자영업자의 대출과 연체가 계속 늘고 있다는 점이다. 저소득(하위 30%) 자영업자의 2분기 대출 잔액은 141조3000억원으로 역대 최대치를 찍었다. 1분기(137조5000억원)와 비교하면 3조8000억원 늘어났다.

반면 중소득(30∼70%)과 고소득(상위 30%) 자영업자 대출은 각 1조2000억원(191조원→189조8000억원), 7000억원(739조2000억원→738조5000억원) 줄어든 것으로 나타났다. 저소득 자영업자들의 연체율도 3개월 사이 1.92%에서 2.07%로 0.15%포인트 늘었다. 2013년 3분기(2.84%) 이후 11년 9개월 만에 가장 높은 수준이다.

저소득 자영업자의 대출은 주로 2금융권을 향한 것으로 확인됐다. 2분기 은행권·상호금융 대출 잔액은 각 81조2000억원, 48조8000억원으로 1분기(79조9000억원·46조3000억원)보다 1조3000억원, 2조5000억원씩 증가했다.

한은은 최근 자영업 취약자주가 계속 늘고 있다며 이들의 소득 회복을 위한 정책 지원과 맞춤형 채무조정 등 대책을 제안했다.

