韓, ISO 핵심 의사결정 기구 이사국 연임…“국제표준화 역량 재확인”

산업통상부 국가기술표준원(국표원)은 지난 6∼10일(현지시간) 르완다 키갈리에서 열린 국제표준화기구(ISO) 총회에서 한국이 기술이사회(TMB) 이사국 연임에 성공했다고 12일 밝혔다.

연합뉴스TV 제공

기술이사회는 ISO의 신규 표준위원회 설립과 해산, 표준위원회 간 업무 조정, 의장국 임명 등 ISO의 표준활동을 실질적으로 조정하는 핵심 의사결정 기구다.

연임 성공으로 한국은 오는 2028년까지 문영준 한국과학기술원(KAIST) 교수를 중심으로 ISO 기술이사회 이사국 활동을 이어가게 된다. 국표원은 이번 연임에 대해 “한국의 국제표준화 역량을 국제사회로부터 재확인받은 것”이라고 설명했다.

한국은 이번 총회에서 ‘위치정보시스템(GPS) 기반 개인 위치 서비스 기술’ 분야 표준위원회 설립을 제안하고, ISO 회원국의 지지를 요청하는 워크숍을 주관했다. 또 캐나다, 이탈리아 등 주요국 표준화기관과 협력 업무협약(MOU)을 체결하고 올해 12월 개최 예정인 ‘국제 인공지능(AI) 표준 서밋’에 주요 인사들 참여를 요청했다.

김대자 국표원장은 “이번 ISO 기술이사국 연임을 계기로 국제표준화 무대에서 한국의 영향력을 더욱 확고히 할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 국제사회가 신뢰하는 표준 강국으로서 위상을 공고히 하겠다”고 말했다.

