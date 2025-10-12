“이라크에서 먹히는 얼굴”…전현무, ‘파격 결혼’ 제안 받았다

전현무가 압도적인 글로벌 인기를 자랑했다. 전현무 SNS 캡처

전현무가 압도적인 글로벌 인기와 함께 파격 결혼 제안을 받는다.

오늘(12일) 방송되는 KBS2 ‘사장님 귀는 당나귀 귀(이하 ‘사당귀’)’에서는 전현무, 엄지인, 정호영, 허유원이 한국어 교육을 진행하는 이스탄불 ‘세종학당’을 찾는다.

세종학당은 전 세계에서 한국어를 배우고 싶어 하는 외국인들을 대상으로 체계적인 한국어 수업이 열리는 곳으로, 87개국에 252개소가 존재할 만큼 한국어에 관한 관심이 뜨겁다.

이날 이들은 튀르키예의 한 가정을 찾는데, 8살 손자부터 할머니까지 영향을 끼친 K-문화의 파급력을 직접 확인하곤 놀라움을 감추지 못한다는 후문.

그 가운데 전현무가 세종학당 학생들이 뽑은 '최고의 인기남'으로 선정돼 모두의 탄성을 부른다. 수업이 끝난 뒤, 학생들이 전한 편지에서 압도적인 양을 과시한 것. 실제로 전현무를 만난 학생들은 “너무 보고 싶었다”, “나혼산 팬이다” 등 적극적으로 관심을 표했다는 전언이다.

이날 전현무는 이라크인에게 파격적인 결혼을 제안받는다. KBS 제공

국내를 넘어 글로벌적인 인기를 과시하는 전현무의 매력에 모두 혀를 내두른다고 전해져 본 방송에 대한 관심이 집중된다.

특히 전현무를 향해 이라크에서도 열렬한 애정공세를 펼쳐 모두에게 놀라움을 안긴다. 전현무, 엄지인, 허유원이 배를 타고 튀르키예의 전경을 바라보던 도중 한 이라크인이 전현무와 엄지인을 향해 부부냐고 물어보며 다가온 것. 이에 전현무는 빠르게 손을 엑스자로 표현하며 “네버 네버”라고 외쳐 강하게 부인한다.

이에 엄지인은 결혼을 했으며, 전현무는 솔로라는 사실을 밝히자 해당 이라크인이 전현무를 향해 “이라크로 와라. 결혼 시켜주겠다”라고 파격 조건을 내밀어 전현무를 폭소하게 만든다. 이어 스튜디오에서 해당 영상을 보던 전현무는 “내가 이라크에서 먹히는 얼굴이더라”라며 한껏 어깨가 치솟은 모습이다.

이 같은 전현무의 글로벌 인기를 담은 ‘사당귀’ 해당 회차는 오늘(12일) 오후 4시 40분 KBS2에서 확인할 수 있다.

