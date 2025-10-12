'故조민기 아내' 김선진, 7년 만에 눈물의 방송 복귀

배우 고(故) 조민기(1965~2018)의 아내인 메이크업 아티스트 김선진 끌로에뷰티샵 대표가 7년 만에 방송에 나왔다.

12일 방송가에 따르면, 김선진은 최근 국내 OTT 쿠팡플레이의 예능 '저스트 메이크업' 참가자로 등장했다.

그는 과거 고 최진실, 심은하, 박중훈 등 스타 배우들과 일한 유명 메이크업 담당자다.

김 대표는 "1세대로서 오래된 사람이 한끗이 있다는 걸 보여줄 수 있다. '오래간만에 한 판 잘 놀아보겠구나'라고 생각했다"고 말했다.

해당 프로그램은 가수 이효리가 진행하는 메이크업 서바이벌 예능이다. 메이크업 아티스트 정샘물, 아모레퍼시픽 메이크업 마스터 이진수 등이 심사한다.

김 대표는 해당 프로그램에 자존심을 내려놓고 서바이벌 참가자로 나선 것이다.

김 대표는 '센 언니'를 콘셉트로 자신의 메이크업을 완성한 뒤 이사배, 이진수에게 작품을 설명하려고 "오늘"이라고 운을 떼는 순간 눈물을 흘렸다.

이사배가 과거 일했던 샵의 대표였던 김 대표가 과거를 떠올린 것이다. 그녀를 다독이던 이사배도 울컥했다.

김 대표는 "서로 옛 기억이 났을 거고, 앞으로도 기억이 날 것 같다. 우리가 가진 기억 때문에 나온 눈물이 아닐까"라고 여겼다.

감정을 추스른 김 대표는 "몸으로 배운 건 뭐든지 잊히지 않는다고 한다. 묻어져 있는 것들이 나올 거다. 강한 여자의 모습을 보여주고 싶었다"고 말했다.

김 대표는 하지만 해당 대결에서 아쉽게도 탈락했다.

김선진은 1992년 조민기와 결혼했고 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 두 사람은 MBN '졸혼수업'등 함께 방송에 출연하기도 했다. 조민기는 지난 2018년 서울 광진구 구의동에 위치한 오피스텔 주차장에서 숨진 채 발견됐다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지