[속보] 경찰병원장, 추석연휴 음주운전 혐의 입건

현직 경찰병원장이 추석 연휴에 음주운전으로 사고를 내 경찰에 검거됐다.

사진=연합뉴스

11일 경찰에 따르면 서울 서초경찰서는 도로교통법상 사고 후 미조치·음주운전혐의로 경찰병원장 A씨를 입건했다.

A씨는 추석 연휴 기간 서초구에서 음주운전을 하다가 다른 차를 들이받고 별다른 조치를 하지 않은 혐의를 받는다.

경찰은 조만간 A씨를 불러 자세한 경위를 조사할 방침이다.

