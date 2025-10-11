세계일보

[속보] 경찰병원장, 추석연휴 음주운전 혐의 입건

입력 : 2025-10-11 17:40:47 수정 : 2025-10-11 17:40:46
김기환 기자 kkh@segye.com

현직 경찰병원장이 추석 연휴에 음주운전으로 사고를 내 경찰에 검거됐다.

 

사진=연합뉴스

11일 경찰에 따르면 서울 서초경찰서는 도로교통법상 사고 후 미조치·음주운전혐의로 경찰병원장 A씨를 입건했다.

 

A씨는 추석 연휴 기간 서초구에서 음주운전을 하다가 다른 차를 들이받고 별다른 조치를 하지 않은 혐의를 받는다.

 

경찰은 조만간 A씨를 불러 자세한 경위를 조사할 방침이다.


