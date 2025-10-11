[속보] 국힘 “김현지, 국감 출석 회피 말아야…국민 의심만 증폭”

김현지 대통령실 제1부속실장이 2일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 수석보좌관회의에 참석하고 있다. 뉴시스(대통령실통신사진기자단)

국민의힘은 11일 김현지 대통령실 부속실장의 국정감사 출석을 요구하면서 “회피하지 말고 국민 앞에 진실을 밝혀야 한다”고 했다.

최은석 원내수석대변인은 이날 논평을 내고 “김 실장은 대통령실 총무비서관 시절부터 인사 전횡 논란의 중심에 서 있었다”며 이같이 말했다.

최 원내수석대변인은 “대통령실 인사위원회의 최종 책임자는 비서실장인데, 그보다 직급이 낮은 총무비서관이 강선우 여성가족부 장관 후보자에게 사퇴를 종용했다는 보도는 빙산의 일각에 불과하다”고 했다.

그러면서 “대통령실 내부 인사뿐 아니라 산하 기관장, 중앙부처 국장급 인사까지 개입했다는 의혹이 끊이지 않고 나온다”고 덧붙였다.

그는 “모든 국민이 추석 직전 총무비서관에서 제1부속실장으로 영전하는 대통령실 인사 조치를 똑똑히 지켜봤다”며 “김 실장은 단순한 곳간지기가 아니라 대통령실의 실세 위의 실세로서 실질적 안방마님으로 군림하고 있다는 것을 대통령실 스스로 국민께 밝힌 것이나 마찬가지”라고 주장했다.

이어 “민주당은 국정감사를 빈껍데기로 만들려는 오만하고 어처구니없는 행태를 즉각 그만두고 김 실장을 국정감사장에 반드시 출석시키기 바란다”며 “김 실장 역시 떳떳하다면 국회에 직접 나와 모든 의혹을 당당히 해명하고 국민께 진실을 밝히면 될 일”이라고 했다.

