‘10만 전자’가 보인다…이재용 회장 주식평가액 20조 첫 돌파

입력 : 2025-10-11 05:48:59 수정 : 2025-10-11 05:48:58
김기환 기자 kkh@segye.com

이재용 삼성전자 회장의 주식재산이 처음으로 20조원을 넘어섰다. 최근 ‘반도체 수퍼사이클’ 기대에 힘입어 삼성전자 주가가 올랐고, 다른 삼성 계열사들의 주가도 상승한 결과다.

 

이재용 삼성전자 회장. 뉴스1

10일 한국CXO연구소에 따르면 이날 기준 이 회장의 주식재산 가치는 20조7178억원으로 평가됐다. 이 회장은 삼성전자, 삼성물산, 삼성생명, 삼성SDS, 삼성E&A, 삼성화재, 삼성전자 우선주 등 총 7개의 주식 종목을 갖고 있다.

 

올해 초 기준 이들 7개 종목에 대한 주식재산 가치는 11조9099억원이었다. 지난 3월 말에는 12조2312억원으로 12조 원대 수준을 보여왔다.

 

이후 6월 말에는 15조2537억원으로, 지난달 9월 16일에는 19조152억원으로 주식재산 가치가 크게 상승했다.

 

이재용 삼성전자 회장. 연합뉴스

이 회장의 주식재산이 20조원을 넘어선 것은 이건희 선대 회장의 주식을 물려받은 이후 처음이다.

 

이 회장의 주식재산 가치 상승 요인으로는 국내 주가 상승 분위기와 함께 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)의 방한, 젠슨 황 엔비디아 CEO의 AI 낙관론 발언 등이 꼽히고 있다.

 

이 회장이 보유한 주식종목 중에서도 주식평가액이 가장 높은 삼성전자의 주식가치는 지난 6월 5조6305억원이었는데, 현재 9조1959억원으로 높아졌다.

 

오일선 한국CXO연구소장은 "이 회장의 주식재산이 이건희 선대회장의 최고 주식평가액(22조1542억원)을 언제 넘어설 지도 관심사"라고 말했다.


김기환 기자 kkh@segye.com 기자페이지 바로가기

