걸그룹 피프티피프티, 11월 4일 신보 ‘Too Much Part 1.’ 발매

걸그룹 피프티피프티(FIFTY FIFTY)가 전격 컴백한다.

걸그룹 피프티피프티(FIFTY FIFTY)는 10일 0시 공식 SNS를 통해 다음 달 4일 신보 ‘투 머치 파트 원(Too Much Part 1.)’ 발매를 알리는 포스터를 깜짝 공개하고 컴백을 공식화했다.

지난 4월 ‘데이 앤 나잇(Day & Night)’ 이후 약 6개월 만의 컴백이다.

공개된 포스터 속 컬러풀한 색감의 가위와 조약돌들이 흩어져있고, 그 위로는 알 수 없는 손이 찍힌 폴라로이드 사진들이 놓여 있다.

지난 앨범 타이틀곡 ‘푸키(Pookie)’로 역주행의 신화를 만든 피프티피프티는 탄탄한 실력과 고퀄리티 음악만을 고집, ‘믿고 듣는 걸그룹’으로 자리매김했으며 국내외로 수많은 팬덤을 거느리고 있는 등 확실한 존재감을 보여주고 있다.

‘제1회 디 어워즈’ ‘서울가요대상’ ‘K 월드 드림 어워즈’ ‘2025 브랜드 고객 충성도 대상’ 등 각종 시상식에서 수상한 바 있다.

신보 관련 자세한 정보는 추후 공개될 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지