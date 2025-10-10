日자민·공명 연합, 26년 만에 결별…다카이치 ‘위기’

일본 집권 자민당과 연립 여당 공명당 연합이 26년 만에 막을 내렸다. 다카이치 사나에 신임 자민당 총재의 총리 지명과 새 내각 출범을 비롯한 외교 일정에 차질이 빚어질 수 있다는 우려가 나온다.

다카이치 사나에 신임 자민당 총재. 도쿄=로이터연합뉴스

10일 요미우리신문 등 외신은 사이토 데쓰오 공명당 대표가 이날 오후 도쿄에서 다카이치 총재와 회담을 열고 1999년 이후 26년간 지속했던 연립을 끝낼 방침을 전달했다고 보도했다.

앞서 공명당은 다카이치 신임 총재 선출 이후 자민당에 정치자금 스캔들 문제의 확실한 해명과 대책, 기업·단체 후원금의 투명성 등을 요구한 바 있다. 그러나 충분한 대답을 듣지 못했다는 게 사이토 대표의 설명이다. 사이토 대표는 이날 회담 후 “자민당의 답변은 기본적으로 불충분하며 유감스럽다”고 말했다. 사이토 대표는 이어 “자민당과는 더는 같이 할 수 없다는 입장을 전달했다”며 “앞으로 각자의 길에서 최선을 다하자고 악수하고 헤어졌다”고 밝혔다.

전날 도쿄에서 열린 공명당 회의에서는 기업·단체의 후원금 규제 강화에 관해 자민당과 합의를 이루지 못할 경우 연립 정권에서 이탈해야 한다는 의견이 잇따라 나왔다. 사이토 대표는 전날 회의에서 “규제 강화와 관련해 (자민당으로부터) 충분한 회답이 없으면 총리 지명선거에서 ‘다카이치 사나에’라고 적지 않을 것"이라고 강조했다.

공명당이 연정 이탈 방침을 밝히면서 당초 21일로 예상됐던 임시국회 소집과 다카이치 총재의 총리 지명은 더욱 늦어질 전망이다. 무엇보다 자민당 총재가 이달 중순 국회에서 총리에 지명되는 과정이 순탄하지 않을 것으로 보인다. 총 465석인 중의원에서 자민당은 196석으로 총리 지명에 필요한 과반(233석)에 한참 모자란다. 공명당은 24석이며 야당은 입헌민주당 148석, 일본유신회 35석, 국민민주당 27석이다. 자민당이 소수 여당인 만큼 야당이 연합하면 다카이치 총재가 새 총리에 당선되지 못할 수도 있는 셈이다. 다만 일본 야당은 이념과 정책 차이가 커 연합이 쉽지 않다는 점도 고려해야 할 부분이다.

