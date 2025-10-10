크렘린궁 "트럼프의 노벨평화상 수상 지지"

러시아는 도널드 트럼프 미국 대통령에게 노벨 평화상을 수여하는 결정을 지지한다고 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관이 10일(현지시간) 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

타스 통신에 따르면 우샤코프 보좌관은 크렘린궁 출입 기자인 알렉산드르 유나셰프의 텔레그램 채널에 공개된 인터뷰에서 "내 생각에 그렇다. 우리가 질문을 받았다면 우리는 그 결정을 지지했을 것"이라고 말했다.



노벨평화상은 이날 발표된다. 노르웨이 노벨위원회는 지난 6일 올해 노벨평화상 수상자를 결정했다고 밝혔다. 우크라이나 갈등과 가자지구 전쟁을 포함해 각종 전쟁과 분쟁 해결에 노력해온 트럼프 대통령은 노벨평화상에 대한 욕심을 수시로 드러내 왔다.



우샤코프 보좌관은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 미국이 우크라이나에 토마호크 미사일을 제공한다면 트럼프 대통령을 노벨평화상 수상자로 추천하겠다고 발언한 것에 대해서는 "그의 어리석은 생각에 놀랐다"고 비판했다.



그는 "이는 무기를 보낸 대가로 평화상을 준다는 것"이라며 "사람들이 생각하는 방식은 그들의 성격을 드러낸다"고 지적했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지