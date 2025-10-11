1만 5000명 모인 전국청년축제… 다회 용기 사용 빛났다

충남도와 천안시가 주최한 전국청년축제 ‘2025 피크타임 페스티벌’에 1만 5000여명이 참가하는 성황을 이룬 가운데 일회용품 사용이 최대한 자제된 친환경 축제로 평가됐다.

올해로 3회째인 피크타임 페스티벌은 비가 내리는 가운데 진행됐지만, 꿈을 찾아 항해하는 청년들의 이야기와 서로간의 소통은 오히려 가랑비가 열기를 식혀줄 정도로 뜨거웠다.



천안시 불당동 시민체육공원에서 지난달 19일 열렸던 이번 축제는 관람객들이 잔디밭 위에서 돗자리를 깔고 편안하게 즐길 수 있도록 한 ‘피크닉형 콘서트’로 운영했다. ‘트래쉬버스터즈’, ‘수퍼빈’ 등 친환경 기업과 협업해 다회용기 사용을 의무화하고 일회용품 사용을 최소화했다.

인공지능(AI) 재활용 체험, 텀블러 지참 등 친환경 프로그램을 적극 도입해 지속 가능한 축제 모형을 실현했다.

축제에 참여한 청년들은 축제장에서 확연히 줄어든 일회용품 쓰레기 배출량을 눈으로 확인하고 자연스럽게 경험한 탄소중립에 대한 작은 실천들을 경험했다.

천안시 불당동 시민체육공원에서 열린 ‘2025 피크타임 페스티벌’에 참가자들이 프드트럭 등에서 제공한 다회용기를 반납처에 반납하고 있다.

실제로 이번 축제는 다회용기를 도입해 쓰레기 발생량을 크게 줄였다. 관람객들은 90%에 가까운 높은 다회용기 반납률을 기록해 성숙한 참여 문화를 보여줬다.

현장에서 다회용기 사용으로 줄인 일회용품 수를 숫자(스코어)로 표현하는 ‘버스팅스코어’, 재활용으로 감소한 탄소 배출 정도를 알려주는 ‘탄소 감축량 측정기’를 운영해 축제 참가자들의 실천이 환경에 얼마나 도움이 되는지 실시간으로 확인할 수 있게 해 긍정적인 반응을 끌어냈다.

축제 현장에서는 텀블러와 다회용컵 사용을 권장하기 위한 이동형 스마트 음수대(수자원공사 제공)를 통해 식수를 제공했으며, 녹색 드레스 코드를 통해 탄소중립을 실천하고자 하는 마음을 함께 표현하기도 했다.

축제 기획에 직접 참여했던 여운창 청년 축제기획단원은 “지난해 탄소중립특별도를 선포한 충남의 취지에 발맞춰 이번 축제 기획 과정에서도 그에 걸맞게 지구와 환경을 염려하는 마음을 담아 다회용기 사용, 텀블러 권장 등 친환경 콘텐츠를 도입했는데 축제 관람객들의 적극적인 참여로 잘 마무리할 수 있었다”라고 말했다.

이번 축제에선 잡 페스티벌 부스 운영으로 청년들에게 취업과 일자리 관련 다양한 정보를 제공해 눈길을 끌었다.

하이브, 씨제이 이엔엠(CJ ENM), 아모레퍼시픽, 크래프톤 등 대기업 현직자들이 직접 진행한 취업 멘토링과 퍼스널 칼라, 메이크업 상담을 내용으로 하는 취업 스타일링 컨설팅은 현장 예약이 바로 마감되는 등 청년들에게 높은 호응을 얻었다.

축제에 참여한 A씨는 “평소 뷰티 쪽 취업에 관심이 많았는데, 축제에 가벼운 마음으로 왔다가 뜻밖에 대기업 현직자와 직접 상담을 나눌 수 있어서 뜻깊었다”라며 “덕분에 앞으로 취업을 위해 준비해야 할 것이 선명해진 기분”이라고 말했다.

이밖에 인공지능(AI) 지문 인적성 검사, 행동유형 진단 검사(E-DISC), 일자리 전문 기관의 취업 상담, 휴머노이드 로봇 진로 체험 등 일자리와 관련된 다양하고 흥미로운 프로그램을 함께 진행했다.

관계자는 “1만 5000여 명의 청년들이 참여한 이번 피크타임 페스티벌은 청년들에게 일자리 정보와 문화적 즐거움을 제공함과 동시에, 친환경 실천을 생활 속에서 체험할 수 있는 장이 됐다”라며 “앞으로도 청년의 눈높이에 맞춘 다양한 프로그램을 마련하고 지속 가능한 축제 문화를 확산시켜 나갈 것”이라고 말했다.

