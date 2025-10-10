7년 만의 우리 해군 관함식, 눈길을 끈 함정은?ㅣ 무기위키 Ep.23

지난 9월 26일 부산 인근 해상에서 2025 대한민국해군 관함식 해상사열 및 훈련 시범이 진행됐다.

7년 만에 진행된 이번 관함식에는 정조대왕함을 비롯한 각종 함정과 잠수함, 해군의 무인전력까지 국민들에게 공개됐다.

이런 관함식에서 가장 눈길을 끈 무기는 무엇이었을까? 오늘 무기위키에서는 해군 관함식에 대해 이야기 해보겠습니다.

