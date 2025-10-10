잡코리아, ‘신입·인턴 전문 채용관’ 운영…“빠른 합격 지원”

취업포털 잡코리아는 10일 하반기 공채 시즌을 맞아 신입직 구직자들의 일자리 연결을 위한 ‘신입·인턴 전문 채용관’을 운영한다고 밝혔다.
최근 잡코리아 조사에 따르면, 올해 9월 대기업 채용 공고는 전년 동월 대비 18% 증가한 것으로 나타났다. 특히 삼성, 현대차, 카카오, 하이닉스 등 국내 주요 기업들의 연이은 신입 공채 소식이 전해지며 대학생과 졸업생들의 관심도 더욱 높아지고 있다.
기획·전략, AI·개발·데이터, 제조·생산, 인사·HR 그리고 디자인 등 20여가지 직무의 약 1만8000개 공고 정보를 제공한다. 구직자는 기업 규모와 지역, 근무형태에 따른 상세 검색으로 일자리 정보를 확인할 수 있으며 이력서 기반 즉시지원 가능 공고도 찾을 수 있다.
최근 산업 동향과 채용 트렌드, 현직자 인터뷰, 리서치 등 콘텐츠를 제공하고 채용 일정을 꼼꼼히 체크할 수 있는 ‘공채 달력’ 서비스 등도 선보인다.
잡코리아 관계자는 “하반기 공채 시즌과 맞물려 많은 기업들의 채용 러시가 이어지며 신입직 취업을 준비하는 구직자들의 빠른 합격을 적극 지원하겠다”고 말했다.
