‘2024 탈석탄 발전’ 예고한 정부…기후 장관, ‘1호 예정’ 태안 현장 점검

김성환 기후에너지환경부 장관이 청정 전력전환 정책의 하나로 첫 폐지를 앞둔 태안 석탄발전소를 찾아 추진 현황 및 안전 관리 실태를 점검했다.

기후부는 10일 오전 김 장관이 충청남도 태안군에 있는 서부발전 태안 석탄발전소를 방문해 노후 석탄 발전기 폐지 추진 현황과 산업안전 관리 실태를 점검했다고 밝혔다.

태안 석탄발전소는 기후부로서는 상징적 의미가 있는 곳이다. 태안 석탄 1호기는 새 정부가 석탄발전을 폐지하는 첫 사례로 기후위기에 대응하는 청정전력전환 정책의 출발점으로 여겨진다. 가동 종료는 올해 12월로 예정됐다.

정부는 태안 이외에도 석탄발전 설비를 점차 폐지할 계획이다. 우선 이용률이 꾸준히 감소하고 있다. 지난달 기후 에너지를 연구하는 사단법인 넥스트가 발표한 보고서에 따르면 제11차 전력수급기본계획에 기반을 둘 시 2035년에 이르면 전국에서 운영될 전체 21GW(기가와트) 규모 석탄발전 설비 가운데 15GW가량 설비의 연평균 이용률이 40% 아래로 떨어진다. 또 2040년이 되면 전국 모든 석탄발전의 이용률이 40%를 밑돌 전망이다.

이재명정부의 의지도 강하다. 대선 후보 시절 2040년 석탄 발전 폐지를 내걸었던 이 대통령은 에너지 부문 국정과제를 발표 때도 이 부분을 재확인했다. 에너지 부문을 기존 산업통상자원부에서 환경부로 옮겨 기후부를 출범시켰다. 김 장관도 기후부 출범을 앞두고 “지금은 탄소를 빨리 줄이는 데 집중해야 한다. 그런 면에서 원전을 기저 전원으로 삼고, 재생 에너지를 빨리 늘리면서 석탄∙석유∙액화천연가스(LNG)를 빨리 전력원에서 배제하는 것이 중요하다”며 “11차 전기본상 재생에너지 비중과 석탄 화력발전 폐쇄 연도 등도 상당히 조정돼야 한다”고 의지를 드러낸 바 있다.

기후부 관계자는 “올해 태안 1호기를 시작으로 내년에 태안 2호기, 보령 5호기, 하동 1호기 등 3기를 포함해 2040년까지 총 40기가 폐지될 예정”이라며 “추가적인 폐지 전환 계획은 사회적 합의를 위해 현재 운영 중인 협의체와 특별법 제정 논의 등을 통해 내년에 구체적인 로드맵을 마련할 계획”이라고 설명했다.

정부는 발전소 폐지에 따른 인력을 다른 발전소로 재배치해 일자리 상실이 일어나지 않는 ‘정의로운 전환’도 추진 중이다. 총 129명의 발전인력 중 서부발전 본사 소속 65명은 구미 천연가스 발전소로, 협력업체 소속 64명(한전KPS·금화PSC·한전산업개발 등)은 태안 내 다른 석탄 발전기로 재배치될 예정이다.

김성환 기후에너지환경부장관이 10일 충남 태안군 소재 한국서부발전 태안발전본부를 방문하여 발전사 관계자들에게 석탄발전 폐지 관련 정의로운 청정에너지로 전환과 함께 안전관리 강화를 당부하고 있다. 기후에너지환경부

기후부는 이번 방문에서 석탄발전 폐지뿐 아니라 안전강화 대책에도 중점을 뒀다. 정부는 총리실·기획재정부·고용노동부·기후부 등 관계 부처가 모두 지난 6월 2일 발생한 고(故) 김충현 씨의 산업재해와 같은 사고가 다시는 재발하지 않도록 안전강화 대책 강화를 병행하고 있다. 사고 이후 정부는 양대 노총과 함께 고용안정 협의체(민주노총, 2025년 8월~12월), 정의로운 전환 협의체(한국노총, 2025년 8월~2026년 2월)를 구성해, 현장 안전강화와 노동자 보호를 위한 노사정 협의를 지속 중이다.

김 장관은 “이번 태안 석탄발전소 방문은 기후위기에 대응한 녹색 대전환의 신호탄이자, 정의로운 전환을 통해 일자리도 반드시 지킬 것이라는 정부의 강력한 의지를 국민께 알리는 첫걸음이 될 것”이라며, “국민의 생명과 안전을 최우선으로 삼아 산업재해를 철저히 예방하겠다”라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지