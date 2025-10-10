관악구, ‘관악강감찬축제’서 시민 강감찬 장군 재조명 [지금 우리 동네는]

서울 관악구가 ‘2025 관악강감찬축제’에서 고려 시대 귀주대첩 영웅인 강감찬 장군을 시민으로 재조명한다.

관악구는 17∼19일 낙성대공원 일대에서 시민 강감찬을 주제로 관악강감찬축제를 개최한다고 10일 밝혔다.

서울 관악구가 지난해 개최한 ‘관악강감찬축제’ 모습. 관악구 제공

관악강감찬축제는 강감찬 장군의 호국 정신과 위업을 기리는 역사·문화 축제다. 지난해 문화체육관광부가 전국의 지역 축제 1200여개 중 20개를 엄선한 ‘예비 문화관광축제’에 포함됐다. 강감찬 장군은 관악구 낙성대에서 태어났다.

17일 낙성대공원 안국사에서 열리는 강감찬 장군 추모 제향을 시작으로, 18일부터는 주민들이 참여하는 상설 프로그램이 진행된다. 구의 21개 동별 특색 있는 이야기를 체험 행사와 연계한 주민 참여형 부스 ‘관악 퍼레이드 21’, 구 맛집의 메뉴를 선보이는 ‘고려장터’, 귀주대첩에 쓰인 무기 검차와 팔우노를 현대적으로 재해석한 친환경 놀이 활동 ‘별의별 놀이터’, 전통 활쏘기를 체험할 수 있는 ‘강감찬 후예: 국궁에 꽂히다’가 마련된다.

또 18일 오후 2시 대광장에선 트로트 아이돌 김수찬과 함께하는 ‘시민 풍류제’, 오후 7시엔 강감찬 장군의 일생을 극화한 뮤지컬 공연과 시민 대합창이 어우러진 ‘낙성연희’가 진행된다. 마지막 날인 19일엔 강감찬 장군과 고려 역사를 톺아보는 ‘강감찬 토크쇼’와 ‘강감찬 퀴즈쇼’가 열린다. 자세한 사항은 관악강감찬축제 홈페이지를 확인하면 된다.

박준희 관악구청장은 “고려 역사와 강감찬 장군 업적이 빛나는 전통, 축제를 통해 풍류와 시대정신을 느끼는 주민들이 살아가는 현재가 어우러져 ‘시민 강감찬’을 함께 만들어 나갈 것”이라며 “올해도 주민과 지역 예술인, 지역 상권과 상생하며 서울을 대표하는 예비 문화관광축제의 명성을 이어가겠다”고 말했다.

