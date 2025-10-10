李대통령, 휴가 중 국정자원 현장방문…피해 복구 상황 보고받아

이재명 대통령이 10일 오전 화재 피해 복구작업이 진행 중인 국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원을 찾았다.



이 대통령은 추석 연휴 직후인 이날 당초 계획한 대로 연차를 냈으나, 이번 사고가 국가 전산망 마비 사태로 이어지는 등 사안의 중대성을 감안해 휴가 도중 현장 방문 일정을 잡았다.

윤호중 장관이 지난 8일 국가정보자원관리원 대전본원 화재 현장 점검을 마치고 건물 밖으로 나오고 있다.

이날 기준으로 장애가 발생한 행정정보시스템의 복구율은 30.2%를 기록 중이다.



다만 이 과정에서 정부는 화재가 발생한 지 2주가 지난 전날에야 전체 장애 시스템의 수를 647개에서 709개로 정정하는 등 대처가 제대로 되지 못하고 있다는 지적도 제기되고 있다.



이처럼 어수선한 상황이 계속되는 가운데 대통령이 직접 현장을 찾아 자세한 상황을 보고받고 향후 계획을 챙기는 모습을 보인다면 복구 작업에도 힘이 실리고 국민 불안감도 한층 누그러뜨릴 수 있으리라는 게 대통령실 판단이다.

이재명 대통령. 이재명 대통령 SNS

일각에서는 연휴 동안 정치권에서 이 대통령의 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해' 출연을 둘러싼 날 선 언쟁이 지속됐던 점 역시 이번 일정의 배경이 됐을 것이란 해석도 내놓고 있다.



앞서 국민의힘 장동혁 대표는 전날 최고위원회의에서 "이 대통령은 초유의 디지털 대란에서 수습책임을 공무원에게 맡긴 채 예능 카메라에 섰다"며 "냉장고가 아니라 관세를 부탁한다"고 비판한 바 있다.



물론 더불어민주당에서는 해당 방송이 'K푸드 홍보'라는 목적에 부합했다며 오히려 대통령 출연을 문제 삼은 국민의힘이 사과해야 한다고 반박하고 있지만, 어쨌든 이 대통령으로서는 공방이 장기화하는 것은 반갑지 않은 상황이다.



이에 이 대통령이 이번 사태를 결코 가볍게 여기지 않는다는 점을 부각하고자 현장 방문을 결정한 것 아니겠느냐는 목소리도 나온다.



그러나 대통령실 관계자는 연합뉴스와 통화에서 "명절에도 쉬지 못한 채 복구에 매진한 공무원들을 격려하기 위한 자리"라며 "이전부터 결정해 둔 일정으로, 예능 공방을 염두에 둔 것은 아니다"라고 선을 그었다.

<연합>

