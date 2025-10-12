한림대춘천성심병원, 지역주민 대상 무료 간질환 공개강좌 개최

한림대춘천성심병원은 오는 17일 별관 9층 강당에서 지역주민을 위한 간질환 공개강좌를 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 공개강좌는 간의 날을 맞아 간질환 예방과 조기 진단 중요성을 알리고 최신 치료 방법과 건강 관리법을 공유하기 위해 마련됐다.

공개강좌 포스터. 한림대춘천성심병원 제공

강좌는 △지방간의 진단 및 치료(이대서울병원 이민종 교수) △간경변이란 무엇인가?(한림대춘천성심병원 석기태 교수) △간암의 진단과 치료(고대구로병원 김지훈 교수) 순으로 진행된다.

강의 후에는 질의응답 시간이 이어져 의료진이 주민들의 궁금증에 직접 답할 예정이다.

이번 공개강좌는 지역주민 누구나 무료로 참여할 수 있다. 자세한 사항은 한림대춘천성심병원 소화기센터로 전화하면 된다.

김동준 소화기내과 교수는 “간은 ‘침묵의 장기’로 불릴 만큼 초기 증상이 없어 조기 발견이 무엇보다 중요하다”며 “이번 공개강좌를 통해 간 건강의 중요성을 널리 알리고 지역 주민들이 올바른 정보를 바탕으로 건강한 생활을 이어가길 바란다”고 말했다.

