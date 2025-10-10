해병 특검, 이종호 첫 소환… 임성근 구명로비 진상 밝힐까 [3대 특검]

순직 해병대원 사건 수사 외압 의혹 등을 수사하는 채해병 특별검사팀(특검 이명현)이 10일 윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨의 측근으로 불리는 이종호(구속기소) 전 블랙펄인베스트 대표를 참고인 신분으로 불러 조사 중이다. 임성근 전 해병대 1사단장 구명 로비 의혹 등을 규명하기 위한 차원이다. 이 전 대표가 채해병 특검팀의 소환 조사를 받는 건 이번이 처음이다.

이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표가 10일 서울 서초구 채해병 특별검사팀 사무실에 참고인 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 뉴시스

이 전 대표는 이날 오전 9시14분 호송차를 타고 와 채해병 특검팀 사무실이 있는 서울 서초동 건물 앞에서 내린 뒤 교도관들과 함께 입장했다. 감색 정장 차림에 마스크를 쓴 이 전 대표는 “김건희씨에게 임 전 사단장을 거론했나”, “임 전 사단장과 언제부터 알고 지냈나”, “김씨에게 구명을 부탁한 적이 있나” 등 취재진 질문에 아무런 답을 하지 않고 조사실로 향했다.

김씨의 주가조작 의혹 사건 등에 연루돼 측근으로 꼽히는 이 전 대표는 임 전 사단장 구명 로비 과정의 주요 연결고리로 지목돼왔다. 그는 2023년 8월 단체대화방 ‘멋쟁해병’을 공익신고한 변호사와 통화에서 “내가 VIP한테 얘기하겠다”는 발언을 한 것이 공개되며 구명 로비설의 중심에 섰다.

특검팀은 이 전 대표가 멋쟁해병 멤버들과 모의해 임 전 사단장을 채모 상병 순직 사건의 혐의자에서 제외하려 했다는 의혹을 살펴보고 있다. 이날 조사에서 특검팀은 이 전 대표가 김씨와의 친분을 이용해 임 전 사단장 구명 청탁에 관여했는지 등을 집중적으로 캐물을 것으로 보인다.

앞서 특검팀은 지난 7월 이 전 대표의 자택과 차량을 압수수색했고, 8월에는 한강변에서 휴대전화를 파손하려던 정황을 포착해 수사를 이어왔다. 최근에는 멋쟁해병 멤버인 송호종 전 대통령경호처 경호부장과 사업가 최택용씨 등을 소환해 임 전 사단장, 이 전 대표와 관계를 추궁하기도 했다.

아울러 특검팀은 이날 오후 김동혁 전 국방부 검찰단장을 직권남용 혐의 피의자 신분으로 다시 소환한다. 김 전 단장은 이번이 여덟 번째 특검 조사다. 그는 2023년 8월 해병대 수사단이 경북경찰청에 이첩한 채해병 사건 기록을 압수수색영장 없이 무단으로 회수하고, 국방부 조사본부의 재검토 과정에 외압을 행사한 혐의를 받고 있다.

