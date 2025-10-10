김민석 총리, 서울시 새벽 일자리 지원예산 삭감에 “왜 그렇게 어리석게들”

김민석 국무총리는 10일 서울 구로구의 새벽 인력 시장을 찾아 현황을 살펴봤다. 김 총리는 이 자리에서 서울시가 내년 새벽 일자리 지원 예산을 삭감하기로 했다는 소식에 서울시를 비판하기도 했다.

김민석 국무총리가 10일 서울 구로구 남구로 새벽인력시장을 찾아 근로자들에게 떡을 나눠주고 있다. 연합뉴스

김 총리는 김 총리는 이날 오전 4시 50분쯤 남구로 인력시장을 찾아 근로자 일자리 지원을 위한 이동식 상담 버스와 쉼터, 인력 사무소 등의 시설을 둘러봤다. 김 총리는 관련 브리핑을 받고 근로자들에 떡 나눠주기 행사등을 가졌다. 김 총리는 브리핑에서 장인홍 구로구청장으로부터 서울시가 1억원, 구로구가 5000만원을 내 인력시장을 운영해 왔지만 서울시가 내년 예산을 다 삭감했다는 보고를 듣고 “몇 푼 되지도 않는데 이런 기본적인 것은 유지해 줘야 하는 것 아닌가”라며 “왜 그렇게 어리석게들…”이라고 말했다.

그는 떡 나눠주기 행사장에서 자원봉사자들이 예산 삭감에 우려를 표하자 “시 의회 쪽에서 논의해야겠다”며 “그게 없어지는 게 말이 안 된다”고 말하기도 했다.

김 총리는 현장에서 인력 시장을 찾은 노동자들에게 백설기를 나눠주기도 했다. 그러면서 “최근 건설경기 침체 등으로 어려운 상황이지만 국민이 체감할 정책을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다. 이날 행사에는 장인홍 구청장과 고용노동부 김형광 고용정책실장 직무대리, 구로을 지역구 의원인 더불어민주당 윤건영 의원 등이 동행했다.

