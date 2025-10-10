구윤철, 외청장 회의서 “국정자원 화재, 필요 사항 없는지 면밀히 살펴달라”

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 10일 새정부 국정과제를 달성하기 위한 기재부 외청들의 적극적인 역할을 당부했다.

구 부총리는 이날 정부서울청사에서 임광현 국세청장, 이명구 관세청장, 백승보 조달청장과 함께 기획재정부 외청장 회의를 개최했다. 새정부 출범 이후 처음으로 열린 기재부 외청장 회의로, 새정부 국정철학을 공유하고 외청별 현안을 논의하기 위해 마련됐다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 외청장(국세청,관세청,조달청) 회의를 주재하고 있다. 기획재정부 제공

구 부총리는 이 자리에서 “국가정보자원관리원 화재와 관련해 복구와 더불어 재난대응 매뉴얼을 점검하고 제도 보완 등 필요 사항은 없는지 면밀히 살펴달라”며 “일선 집행현장 등에서 안전관리를 강화하고, 사고 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 체계를 갖추는 등 현장 안전에 각별히 신경 써달라”고 지시했다.

구 부총리는 이어 “초혁신경제 대전환을 통한 성장잠재력 확충이라는 새정부 경제성장전략에 맞춰 외청도 인공지능(AI) 도입·활용 선도조직으로서 공공서비스 생산성을 제고하고, 민간의 혁신 확산에도 기여해달라”고 당부했다.

기재부는 향후 외청장 회의와 더불어 외청 기획조정관회의를 정례적으로 개최해협업체계를 강화한다는 방침이다.

