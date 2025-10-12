국힘 정희용 “농식품부, 중국산 드론 구입에 177억원 지원”

농림축산식품부가 농업용 드론구입 시 지원하는 저금리 융자의 88%가 중국산 드론으로 확인됐다.

국민의힘 정희용 의원이 10일 농림축산식품부에서 제출받은 자료에 따르면 농식품부가 농업기계 구입지원 사업의 일환으로 최근 5년간(2021~2025년 8월) 중국산 농업용 드론 구입에 177억2200만원의 융자를 지원했다.

농식품부는 농업인의 농기계 구입 부담을 줄이고자 농기계 구입지원 사업을 추진한다. 농기계 구입 시 필요한 자금을 저금리로 대출받을 수 있도록 돕는다.

농식품부는 농기계 구입지원 사업으로 최근 5년간 농업용 드론 총 1235대를 구입하는 데 200억8500만원의 융자 지원을 했다. 이 중 중국산 농업용 드론에 대한 융자 지원액은 88.2%에 달했다. 반면 같은 기간 국산 농업용 드론에 대한 융자 지원액은 23억6300만원으로 205대에 불과했다.

중국산 농업용 드론에 대한 융자 지원액은 꾸준히 증가세다. 융자액 연도 별로 2021년 20억4100만원에서 2022년 31억6400만원, 2023년 34억1800만원, 지난해 47억7000만원이다. 올해는 8월까지 43억2900만원으로 집계돼 예년 수준을 웃돌 것으로 전망된다. 농식품부는 “농업용 드론뿐만 아니라 전체 드론 시장에서 중국산이 차지하는 비중이 높다”고 설명했다.

정 의원은 “농업 현장을 중국산 드론이 뒤덮고 있는 상황에서 농식품부의 융자 지원으로 중국산 드론이 더욱 난립할 우려가 있다”며 “국산 농업용 드론의 경쟁력을 강화할 수 있도록 농식품부가 연구개발 지원에 적극 나서야 한다”고 말했다.

