‘이 집은 괜찮습니다’…고독사 급증 日에 ‘흉가’ 안전성 조사 업체 등장

사망 사건 등이 발생한 부동산을 면밀히 조사해 거주 안전성 담보 증서를 발행하는 일본의 부동산 업체가 화제다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 외신들은 일본의 부동산 중개업체 ‘카치모드’를 최근 소개했다. 부동산 중개인 코다마 카즈토시가 2022년에 설립한 이 업체는 귀신이 나온다고 여겨지는 이른바 ‘흉가’의 거주 안전성을 집중적으로 다룬다.

일본에서는 스스로 목숨을 끊거나 홀로 외롭게 죽은 사람, 살해사건 등이 발생한 집에서는 원혼이 머문다는 믿음이 강한데, 이러한 ‘유령집’으로 불리는 곳은 부동산 시장에서 집값이 10~20%까지 떨어진다.

사고 물건이 된 부동산은 그 자산가치가 크게 감소하며 이를 타개할 방법으로 안전성 담보 증서 발행을 업체 측은 생각해 냈는데, 코다마는 공식 홈페이지 인사말에서 “집값을 낮출 수밖에 없다는 고정된 생각을 깨고 새로운 가치를 만들어내고 싶다”고 밝힌다.

카치모드는 카메라와 녹음기, 전자기장 측정기, 열화상 카메라 등의 장비를 동원한다. 실내 온도, 습도, 소음, 기압, 기류 등도 모니터링한다. 별다른 문제가 감지되지 않으면 업체는 ‘초자연적 현상이 발견되지 않았다’는 인증서를 발급한다. 이와 함께 업체는 상속지원 상담, 유품 정리, 특수청소 등의 서비스도 펼친다.

지난달 기준 총 196개의 부동산을 검사했으며, 지난해까지 5만엔(약 47만원)이었던 검사비용은 최근 상승해 하루 8만(약 75만원)~15만엔(약 140만원) 수준이라고 카치모드는 밝혔다.

한 집에서는 노트북이 갑자기 꺼지더니 켜지지 않아 단순 기기 결함으로 추정하면서도 코다마는 해당 물건의 인증서를 발급하지는 않았고, ‘딸이 방에 나타나는지 알려달라’는 집에서는 별다른 이상이 발견되지 않아 부모가 코다마에게 감사를 표한 사례도 있었다고 한다.

코다마는 “사망 원인을 파악하고 수리와 청소, 그리고 투명한 조사를 병행하면 유족의 ‘심리적 그림자’를 치유하는 데 도움이 될 것”이라며 말했다고 SCMP는 전했다.

카치모드 같은 업체의 존재는 사회와 단절된 채 살다가 홀로 죽음을 맞이하는 일본의 ‘고립사(한국의 고독사)’ 문제와도 무관치 않아 보인다.

일본 언론에 따르면 올해 상반기 집에서 혼자 숨진 사례는 지난해 같은 기간보다 3686명 증가한 총 4만913명으로 집계됐다. 특히 일본 정부가 고립사로 분류하는 사후 8일 이상 지나서 발견된 사망건수는 1만1669명으로 전년 동기보다 1233명(11.8%) 증가했다.

지난해 일본에서 고립사로 분류한 사망자를 연령별로 보면 70대가 8321명, 60대는 5409명, 80대 이상은 4207명 등 60세 이상이 전체의 82.1%를 차지했다.

