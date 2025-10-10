“아이부터 어르신까지 안심”…강동구, 교통약자 안전망 대폭 강화 [지금 우리 동네는]

서울 강동구가 어린이·노인·장애인 등 교통약자를 보호하기 위해 관내 보호구역의 안전표지, 노면표시 등 교통안전시설을 정비하고 안전성을 높였다.

10일 강동구에 따르면 ‘2025년 걷기 좋고 안전한 보행환경조성 종합계획’의 일환으로 ‘교통약자 보호구역 정비사업’을 추진하며 어린이보호구역 횡단보도의 시인성을 높이거나 주정차금지 교통안전시설을 개선하는 등 보호구역 내 교통안전시설을 개선 및 정비하고 있다.

이 사업으로 구는 강일초등학교 등 어린이보호구역 26곳 횡단보도 188개의 색상을 기존 흰색에서 노란색으로 정비해 운전자의 주의를 환기하고, 선린초등학교 등 어린이보호구역 17곳에 주정차금지를 안내하기 위한 안전표지와 황색실선의 노면표시 정비를 완료했다.

노인보호구역 9곳과 장애인보호구역 2곳에서도 구역의 시점과 종점을 안내하는 표지판을 비롯해, 차량 감속을 유도하는 제한속도 안내 표지와 노면표시를 개선해 보호구역 내 안전성을 한층 강화했다.

구는 보호구역의 신규 및 확대 지정도 추진 중이다. 강동어울림복지관과 강현유치원에 각각 장애인보호구역 및 어린이보호구역 신규 지정을 추진 중이다. 대명초등학교 등 3개교에는 지난 7월 말 서울시의 보호구역 지정까지 마치면서 어린이보호구역을 확대 지정할 예정이다. 구는 10월 내 추진 중인 보호구역 안전표지 및 노면표시의 설치 공사를 완료할 계획이다.

구는 앞으로도 지역 내 경찰서, 초등학교, 유치원 등 관계 기관과 긴밀한 협조를 통해 보호구역 내 교통안전시설 정비와 더불어, 재개발·재건축 등 변화된 도시 환경에 맞춰 보호구역의 개선 사업을 이어나간다는 방침이다.

이수희 구청장은 “강동구는 앞으로도 어린이보호구역과 통학로를 세심하게 살피고, 구민이 안전한 도시를 만드는 데 최선을 다하겠다”라고 말했다.

