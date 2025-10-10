포스코인터, 탄자니아 흑연 광산 개발 착수… 글로벌 광물 공급망 안정성 강화

포스코인터내셔널이 세계 2위 규모의 흑연 광산 개발에 착수했다. 포스코인터내셔널은 전기차 배터리 핵심 소재인 흑연 조달망을 구축해 포스코그룹의 이차전지 사업 경쟁력을 높이고 국내 광물자원 안보를 위한 공급망 강화에도 기여한다는 전략이다.

김대영 포스코인터내셔널 중남아프리카지역담당(왼쪽 첫 번째)를 비롯한 관계자들이 9일(현지시간) 탄자니아 마헨게 흑연 광산 착공식에서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김 담당, 안은주 주탄자니아대한민국대사, 존 드 브리스 블랙록마이닝 CEO, 아담 키고마 말리마 탄자니아 모로고로 주지사, 앤서니 마분데 탄자니아 광물부 장관, 리처드 크룩스 블랙록마이닝 사외이사, 니헤미야 캬안도 메체추 탄자니아 재무부 국유자산청 청장, 보마 라발라 탄자니아 CRDB은행 최고영업책임자(CCO), 크리스토퍼 엘링거 주케냐대한민국부대사. 포스코인터내셔널 제공.

포스코인터내셔널은 9일(현지시간) 탄자니아 모로고로주 울랑가 지역의 마헨게 광산에서 착공식을 가졌다고 밝혔다. 이날 행사에는 김대영 포스코인터내셔널 중남아프리카지역담당을 비롯해 앤서니 마분데 탄자니아 광물부장관, 존 드 브리스 블랙록마이닝 CEO, 안은주 주탄자니아대한민국대사 등 관계자 100명이 참석했다.

마헨게 광산은 흑연 천연흑연 600만 톤이 매장돼 있는 광산이다. 호주 자원개발기업 블랙록마이닝이 개발을 주도하고 포스코그룹이 전략적 파트너로 참여하고 있다. 이 프로젝트는 미국, 한국, 일본, EU 등 주요국이 주도하는 광물안보 파트너십(MSP) 프로젝트의 일환이다. MSP는 핵심 광물의 안정적 공급을 목표로 한 다자협의체로, 글로벌 차원의 핵심 광물 공급망 안정화에 기여할 것으로 평가된다.

흑연은 전기차 배터리의 음극재 생산에 필수적인 핵심 소재로, 현재 중국이 전 세계 공급량의 70% 이상을 장악하고 있어 공급망 안정성이 글로벌 이슈로 부각되고 있다. 특히 최근에는 중국 의존도를 낮추려는 주요국의 움직임이 더욱 거세지고 있다.

미국 상무부는 중국산 흑연에 대해 93.5%의 반덤핑 관세를 부과하는 예비 결정을 내렸다. 이는 기존 관세 등을 합산하면 실질적으로 최대 160%에 달하는 고율 관세로, 사실상 중국산 흑연의 미국 시장 진입을 차단하는 수준으로 평가된다. 이러한 미국의 강력한 무역 조치는 주요국 정부와 글로벌 완성차·배터리 업계의 공급망 다변화 필요성을 더욱 높이고 있다. 포스코인터내셔널의 이번 프로젝트는 이러한 전략적 수요에 부응하는 핵심 사업으로 주목받고 있다.

포스코그룹은 2021년 포스코홀딩스가 블랙록마이닝에 750만 달러를 투자하며 마헨게 흑연 광산 개발에 참여했다. 이후 포스코인터내셔널은 2023년 연간 3만t 규모의 1단계 흑연 공급계약에 이어 2024년 동일 규모의 2단계 계약을 체결하며 협력을 강화해 왔다.

2028년 광산이 상업 생산을 시작하면 포스코인터내셔널은 연간 6만t 규모의 천연흑연을 약 25년간 안정적으로 공급받게 된다. 확보된 흑연은 포스코퓨처엠의 음극재 생산에 투입돼 그룹 내 이차전지소재 원료 자급률을 크게 높일 전망이다.

포스코인터내셔널은 이번 아프리카 흑연 광산 개발을 통해 자원개발 포트폴리오를 확대하고 글로벌 자원개발 역량을 높이게 됐다. 포스코인터내셔널은 향후 주요 광물 공급원와의 협력을 강화해 이차전지소재 조달망의 안정성을 높여갈 계획이다.

