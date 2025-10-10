농협식품x도시곳간과 함께 농협 전용 섹션 신설

사진=농협중앙회 제공

농협중앙회(회장 강호동)는 농산업의 미래를 이끄는 혁신 프로그램 「NHarvestX」(엔하베스트 엑스)의 PoC※과정으로 농협식품이 (주)도시곳간과 함께 9월부터「농협 전용 섹션」을 운영한다고 밝혔다.

※ PoC(proof of concept) : 아이디어, 제품, 서비스 또는 기술의 실현가능성을 입증하는 프로젝트

이번 협력은 농협이 가진 전국적 신뢰도와 상품 경쟁력에, 도시곳간의 고객 데이터베이스를 활용한 물류 효율화 방식이 더해져 농식품 유통 혁신에 힘을 보탠다는 데 의미가 있다.

’농협 전용 섹션’은 도시곳간 본점, 헬리오시티점, 서초원베일리점 등 8개 직영 매장에서 우선 운영을 시작하며, 앞으로 운영 매장을 점차 확대할 예정이다. 이를 통해 소비자는 농협 가공식품과 지역 특산품을 합리적인 가격에 구매할 수 있고, 농협은 도시곳간 유통망과 결합함으로써 생산자와 소비자 모두가 만족할 수 있는 유통 채널을 구축할 것으로 기대된다.

민요한 도시곳간 대표는 “도시곳간은 이번 PoC 추진으로 지역 특산품 판매를 확대하고 브랜드 이미지를 강화하는 기회가 될 것”이라며, “농협과의 협력은 도시와 농촌이 함께 성장하는 가치와 맞닿아 있으며, 앞으로도 지역 농산물 소비 확대를 위해 힘쓸 것”이라고 말했다.

조현상 농협 디지털전략부장은 “이번 협력사업은 농업인과 소비자 모두에게 도움이 되는 계기가 될 것”이라며, “이를 통해 농가소득 증대와 소비자 신뢰 확보를 동시에 이루고, 농협은 혁신기업의 물류·사업 모델을 벤치마킹하는 기회로 삼겠다”고 강조했다.

