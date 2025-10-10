농협, 2025 우리쌀,우리술 K-라이스페스타 사전등록 시작

농협은 11월 27일까지 '2025 우리쌀·우리술 K-라이스페스타' 사전등록 접수를 진행한다. 농협중앙회 제공

농협(회장 강호동)은 11월 27일까지 ’2025 우리쌀·우리술 K-라이스페스타’ 사전등록 접수를 진행한다.

’2025 우리쌀·우리술 K-라이스페스타’는 11월 28일부터 30일까지 열리며, 쌀 소비촉진과 쌀 가공산업 활성화를 위해 마련됐다.

특히, 올해는 기본 부스비를 지원해 참가사 부담을 줄이고, 220여 개 부스에서 현금처럼 사용할 수 있는 3천 원 전용 소비쿠폰(약 2만 장)을 관람객과 참가사에게 배포한다.

사전등록은 공식 홈페이지(www.ricefesta.co.kr) 내 전용 링크를 통해 신청 가능하다. 사전등록자는 행사 3일간 무료 입장이 가능하며, 현장 방문 시 선착순으로 사은품을 받을 수 있다.

또한, 공식 인스타그램(@k_rice_festa)에서 9월 29일부터 11월 7일까지 총 5회에 걸친 사전등록 인증 이벤트를 통해 1,000명에게 소비쿠폰을 지급한다.

강호동 농협중앙회장은 “「2025 우리쌀·우리술 K-라이스페스타」는 참가사·바이어·소비자가 쌀 가공식품 산업의 성장을 이끌고 국산 쌀의 가치를 재발견 할 수 있도록 마련된 축제”라며 “우리쌀·우리술을 활용해 요리를 선보이는 일반인 대상의 경연대회 등 다채로운 프로그램을 마련했으니 국민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지