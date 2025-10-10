‘윤유선 남편’ 이성호, ‘어금니 아빠’ 사형 선고 판사…‘이숙캠’ 새 조정장 합류

JTBC 예능프로그램 '이혼숙려캠프' 화면 캡처

배우 윤유선의 남편이자 판사 출신 이성호가 '이혼숙려캠프' 새 조정장으로 합류했다.

지난 9일 오후 방송된 JTBC 예능프로그램 '이혼숙려캠프'에서는 새롭게 합류한 이성호 변호사가 초정장으로 처음 등장한 모습이 그려졌다.

이날 '지팔지꼰 부부'의 조정을 앞두고 서장훈은 "새로 오신 이성호 조정장님을 소개한다"고 말했다.

이어 "이 조정장님은 27년간 판사로 재직했다. 특히 많은 분이 기억하실 '어금니 아빠' 담당 판사로도 유명하다"고 소개했다.

이어 "특이사항이 윤유선 배우님의 남편"이라며 "두 분은 25년째 행복한 결혼생활을 이어오기 때문에 조정에 큰 힘이 될 것"이라고 덧붙였다.

이 조정장은 "재판하면서 민사, 형사 등 어려운 사건을 많이 했지만, 그중에서 가사 사건이 가장 힘들었던 거 같다. 서로 간의 갈등이 쉽게 해결되지 않는 모습을 많이 봤다. 그런 경험을 살려서 바람직한 선택을 할 수 있도록 돕겠다"고 소감을 전했다.

이성호 조정장은 판사로 재직하던 시절 ‘어금니 아빠’ 이영학 사건 1심을 담당했다.

그는 당시 “법의 정의라는 이름으로 영원히 우리 사회로부터 격리하기 위해 사형을 선고한다”며 “반성문을 수차례 제출했지만 진심 어린 반성이 우러난 것이라기보다 행복한 미래를 꿈꾸며 조금이라도 가벼운 벌을 받기 위해 안간힘을 쓰는 위선적 모습”이라고 강하게 질타해 이목을 집중시킨 바 있다.

한편 윤유선은 지난 2001년 이성호 씨와 결혼했다. 슬하에는 1남 1녀가 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지