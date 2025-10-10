본사 매출은 올랐는데…가맹점은 줄었다, 더 벌어진 프랜차이즈 격차

국내 프랜차이즈 산업에서 본사와 가맹점 간의 매출 격차가 빠르게 벌어지고 있다. 본사는 성장세를 이어가는 반면 가맹점 매출액은 감소세를 보여 구조적 불균형이 심화되고 있다.

사진=게티이미지뱅크

10일 리더스인덱스에 따르면 최근 2년간(2022~2024년) 프랜차이즈 115곳의 가맹점당 평균 매출액은 연 3억2723만원에서 3억248만원으로 7.6% 감소했다.

반면 가맹본사의 총 매출액은 같은 기간 43조1565억원에서 47조7963억원으로 10.8% 증가한 것으로 파악됐다. 이 기간 가맹본사의 영업이익도 1조1697억원에서 1조2642억원으로 8.1% 증가했다.

공정거래위원회 가맹사업정보제공 시스템과 전자공시시스템 자료를 토대로 커피·치킨·피자·편의점·제과제빵·외식·화장품 등 7개 프랜차이즈 업종의 현황을 분석한 결과다.

프랜차이즈 가맹본사와 점주간 불균형 성장이 가장 심한 업종은 ‘피자’다. 피자 프랜차이즈 7곳의 총 매출은 2022년 4189억원에서 지난해 1조1193억원으로 66.5% 증가했다. 반면, 같은 기간 가맹점 평균 매출액은 3억5381억원에서 3억1163만원으로 11.9% 감소했다.

외식 업종과 제과제빵도 비슷한 양상을 보였다. 외식 업종 본사 54곳의 매출이 29.7%증가한 반면, 가맹점 평균 매출액은 16.4%가 감소했다. 제과제빵 역시 본사 8곳 매출액이 8.2% 증가한 가운데 가맹점 평균 매출액은 18.7%로 줄었다.

리더스인덱스는 “가맹점수는 증가하는 데 점포당 매출액은 감소하는, 시장 포화의 전형”이라고 지적했다.

실제로 이 기간 피자 업종의 가맹점은 1757개에서 1895개로, 외식업종은 6881개에서 7201개로 늘었다. 제과제빵 역시 6022개에서 6324개로 5.0% 증가했다.

가맹점수와 가맹점 당 매출액이 동시에 성장한 업종은 커피 및 음료가 유일했다. 17개 커피 프랜차이즈의 가맹점 수는 9661개에서 1만1513개로 19.2% 늘었는데, 가맹점당 연평균 매출액도 2억2115만원에서 2억52376원으로 14.1% 증가했다．

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지