본사 매출은 올랐는데…가맹점은 줄었다, 더 벌어진 프랜차이즈 격차

가장 격차 큰 업종은 피자, 동반 성장은 커피
국내 프랜차이즈 산업에서 본사와 가맹점 간의 매출 격차가 빠르게 벌어지고 있다. 본사는 성장세를 이어가는 반면 가맹점 매출액은 감소세를 보여 구조적 불균형이 심화되고 있다.
10일 리더스인덱스에 따르면 최근 2년간(2022~2024년) 프랜차이즈 115곳의 가맹점당 평균 매출액은 연 3억2723만원에서 3억248만원으로 7.6% 감소했다.
반면 가맹본사의 총 매출액은 같은 기간 43조1565억원에서 47조7963억원으로 10.8% 증가한 것으로 파악됐다. 이 기간 가맹본사의 영업이익도 1조1697억원에서 1조2642억원으로 8.1% 증가했다.
공정거래위원회 가맹사업정보제공 시스템과 전자공시시스템 자료를 토대로 커피·치킨·피자·편의점·제과제빵·외식·화장품 등 7개 프랜차이즈 업종의 현황을 분석한 결과다.
프랜차이즈 가맹본사와 점주간 불균형 성장이 가장 심한 업종은 ‘피자’다. 피자 프랜차이즈 7곳의 총 매출은 2022년 4189억원에서 지난해 1조1193억원으로 66.5% 증가했다. 반면, 같은 기간 가맹점 평균 매출액은 3억5381억원에서 3억1163만원으로 11.9% 감소했다.
외식 업종과 제과제빵도 비슷한 양상을 보였다. 외식 업종 본사 54곳의 매출이 29.7%증가한 반면, 가맹점 평균 매출액은 16.4%가 감소했다. 제과제빵 역시 본사 8곳 매출액이 8.2% 증가한 가운데 가맹점 평균 매출액은 18.7%로 줄었다.
리더스인덱스는 “가맹점수는 증가하는 데 점포당 매출액은 감소하는, 시장 포화의 전형”이라고 지적했다.
실제로 이 기간 피자 업종의 가맹점은 1757개에서 1895개로, 외식업종은 6881개에서 7201개로 늘었다. 제과제빵 역시 6022개에서 6324개로 5.0% 증가했다.
가맹점수와 가맹점 당 매출액이 동시에 성장한 업종은 커피 및 음료가 유일했다. 17개 커피 프랜차이즈의 가맹점 수는 9661개에서 1만1513개로 19.2% 늘었는데, 가맹점당 연평균 매출액도 2억2115만원에서 2억52376원으로 14.1% 증가했다．
