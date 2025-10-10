“트럼프 노벨상 수상?”…사진 한 장에 전 세계가 ‘깜짝’ [수민이가 궁금해요]

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 9일(현지시간) 가자지구 휴전 합의를 끌어낸 도널드 트럼프 미국 대통령이 노벨평화상을 받아야 한다고 주장했다.

이스라엘 총리실은 노벨평화상 수상자 발표를 하루 앞둔 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 성명에서 트럼프 대통령의 엑스 계정 '@realDonaldTrump'를 언급하며 "그에게 노벨 평화상을 주라, 그는 자격이 있다"고 썼다.

도널드 트럼프(왼쪽) 미국 대통령이 노벨상 메달을 목에 건 합성 사진. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 그를 축하하고 있다. 이스라엘총리실 X 캡처

이 게시물에는 금빛 노벨상 메달을 목에 걸고 두 손을 든 트럼프 대통령과 그의 곁에 서서 미소짓는 네타냐후 총리의 모습을 합성한 사진이 첨부됐다. 이 사진에는 '힘을 통한 평화'(peace through strength)라는 문구와 미국·이스라엘 양국 국기도 담겼다.

앞서 네타냐후 총리는 합의 타결에 대해 이날 "이스라엘에 위대한 날"이라고 환영의 뜻을 밝혔다.

그는 트럼프 대통령과 통화한 후 "트럼프 대통령의 리더십, 협력, 그리고 이스라엘의 안전과 우리 인질들의 자유에 대한 변함없는 헌신에 감사드린다"며 "이것은 이스라엘 국가의 외교적 성공이자 국가적, 도덕적 승리"라고 강조하기도 했다.

트럼프 대통령이 노벨평화상을 받아야 한다는 압박이 커지는 가운데 노벨평화상 수상자는 이미 결정된 것으로 알려졌다.

예르겐 바트네 프뤼드네스 노르웨이 노벨위원회 위원장은 현지 매체 VG와 인터뷰에서 올해 노벨평화상 수상자는 지난 6일 결정됐다고 밝혔다. 노벨평화상 수상자는 노르웨이 노벨위원회가 선정한다.

