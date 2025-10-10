임형준, '12세 연하와 결혼' 윤정수에 "AI 가상이 아닌지…"

코미디언 윤정수(53)의 아내인 스포츠 전문 리포터 출신 원진서(41·원자현)가 남편 윤정수의 '뇌섹남' 매력을 그의 절친인 가수 배기성, 배우 임형준에게 어필한다.

오는 13일 오후 10시 방송하는 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 배기성과 임형준이 '찐친' 윤정수의 '결혼 소문' 실체를 확인한다.

임형준은 "요즘 딥페이크도 잘 돼 있고 AI 기술도 좋아서 어디까지 가상인지… 정말 눈으로 확인하기 전까지는 알 수 없다"며 제작진에게 의아함을 드러냈다.

해당 방송에선 마침내 소문의 실체(?)인 원진서와 함께 윤정수, 배기성, 임형준이 함께 모인다.

배기성과 임형준은 윤정수와 원진서가 스스럼없이 서로의 손을 붙잡고 꽁냥거리자 그만 헛웃음을 터트렸다. 이어 임형준은 "행복해 보인다"며 미소를 멈추지 못했다.

그리고 윤정수는 "내 매력이 뭐라고 했는지 들었냐"며 친구들 앞에서 의기양양해졌다.

원진서는 "(오빠의 매력은) 지적이고 섹시하다는 것"이라고 밝혀 두 절친에게 충격을 선사했다.

그는 이어 "오빠가 박학다식하다. 모르는 게 없다. (밤마다) 경제지를 항상 읽는다"면서 윤정수의 '뇌섹남' 매력을 어필했다.

그러자 임형준은 "(경제지 볼 때) 들여다보셨냐. 경제지 안에 작은 책이 있을 수 있다"고 친구의 섹시미(?)를 거세게 부정해 웃음을 자아냈다. VCR을 지켜보던 MC 김지민은 "남자 친구들이 짓궂다"며 고개를 저었다.

윤정수와 원진서는 내달 결혼한다. 이미 혼인신고를 해 법적으로는 부부다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지