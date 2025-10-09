3승 먼저 챙긴 KT, 단독선두 나섰다

김선형(사진)이 공격을 진두지휘하는 가운데 아이재아 힉스와 하윤기가 골밑을 지배했다. 프로농구 수원 KT가 시즌 첫 연승에 성공하며 시즌 3승 고지를 가장 먼저 밟았다.



KT는 9일 경기 수원 KT소닉붐아레나에서 열린 2025∼2026 프로농구 정규시즌 서울 삼성과 홈 경기에서 74-66으로 승리했다. 문경은 감독 부임, 김선형 이적 합류를 통해 새로운 팀 컬러로 변모한 KT는 이날 힉스(22점, 11리바운드)와 하윤기(10점, 11리바운드)가 나란히 더블더블을 기록하고 김선형이 18득점과 5개의 어시스트로 뒤를 받치면서 기분 좋은 승리를 챙겼다.



KT는 이 승리로 2연승과 함께 시즌 3승1패로 단독 선두로 나섰다. 반면 1승2패가 된 삼성은 고양 소노, 울산 현대모비스와 함께 공동 7위에 자리했다. 삼성에서는 케렘 칸터가 18득점 11리바운드로, 저스틴 구탕이 14득점으로 분전했지만 이대성이 31분 넘게 뛰고도 7득점에 묶이는 등 국내 선수들의 활약이 미미했다.



전반까지는 34-32로 KT가 근소하게 앞선 치열한 시소게임이었다. 그래도 KT가 전반 리바운드 싸움에서 24-12로 앞설 만큼 골밑에서는 삼성을 압도했다. 결국 힉스와 하윤기가 골밑에서 든든하게 버틴 KT가 3쿼터 들어 달아나기 시작하면서 승부의 추가 기울기 시작했다. 힉스와 김선형의 공격력이 살아났고 KT가 47-34로 점수 차를 벌렸다.



51-59로 뒤진 채 4쿼터를 맞은 삼성은 외곽포를 가동하며 추격의 불씨를 살리면서 종료 1분8초 전 66-70까지 추격했다. 그러나 KT는 경기 종료 27초를 남기고 김선형이 3점포를 작렬해 승기를 굳혔다. 삼성은 중요한 순간에 흐름을 끊은 5개의 턴오버가 발목을 잡았다.

