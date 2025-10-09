국정자원 화재로 멈췄던 우체국 쇼핑, 운영 재개

과학기술정보통신부 우정사업본부는 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 여파로 중단됐던 우체국 쇼핑몰이 9일 오후 4시부터 운영된다고 밝혔다.



우정사업본부는 국정자원, 우정정보관리원, 한국우편사업진흥원 등과 추석 연휴 기간 우체국 쇼핑몰 시스템 복구 작업을 진행했다.

중단됐던 우체국 쇼핑 운영 재개. 연합뉴스

다만, 안드로이드폰 이용자는 우체국 쇼핑 앱이 아닌 모바일 웹으로 자동 전환돼 우체국 쇼핑몰 서비스를 이용할 수 있다.



모바일 앱을 통한 우체국 쇼핑 이용은 행정안전부 모바일 대국민 보안 공통 기반 시스템이 복구된 이후 정상화된다.



우체국 쇼핑몰 이용에서 불편 사항이 있을 경우 우체국 고객센터를 통해 접수할 수 있다.



우정사업본부는 우체국 쇼핑 운영 중단으로 피해를 본 입점 업체 92곳의 상품을 11억원 규모로 매입했고 연휴 이후에도 나머지 피해 입점 업체를 대상으로 22억원 규모로 추가 구매에 나선다.



아울러 21일부터 입점 업체 피해 구제를 위해 대규모 할인 행사를 연다.



최대 50% 할인, 할인 쿠폰 증정 등 이벤트를 진행하고 행사 기간 판매 상품에 대해 판매가의 평균 6%인 수수료를 전액 면제한다.



배경훈 부총리는 "이번 우체국 쇼핑 장애를 계기로 안정적 운영을 위한 점검 체계를 구축하고 중소 입점 업체를 계속 지원하겠다"고 말했다.

