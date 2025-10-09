슈주 신동 “이혼 후 양육권 뺏겨 매달 돈 준다”…15년 전 ‘결혼설’ 진실 고백

그룹 슈퍼주니어 멤버 신동. 뉴스1

그룹 슈퍼주니어 멤버 신동이 자신을 둘러싼 결혼·이혼설에 대해 솔직한 심경을 전했다.

지난 8일 유튜브 채널 ‘근본채널’에는 ‘이시안의 천국도를 같이 가고 싶은 슈퍼주니어 멤버는?’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 배우 이시안이 게스트로 출연해 신동과 함께 술잔을 기울이며 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 이시안이 “결혼하시지 않았냐”고 묻자, 신동은 “이혼했다. 이혼했고 양육권을 뺏겨서 제가 다달이 돈을 주고 있는 상태”라고 답해 현장을 깜짝 놀라게 했다. 하지만 이어 “농담”이라고 밝히며 웃음을 자아냈다.

신동은 과거 결혼 발표와 관련된 오해에 대해 자세히 설명했다. 그는 “그때 결혼하고 싶은 친구가 있어서 방송에서 이야기를 했는데 결과가 좋지 않았다”며 당시를 떠올렸다.

이어 “헤어진 기사까지 나갔지만 사람들은 잘 보지 않았다”며 “당시 연예인들 사이에서는 혼전임신으로 결혼하는 사례가 많았기 때문에, 많은 분들이 ‘신동이 속도위반을 했구나. 애도 있겠네’라고 오해한 것 같다”고 설명했다.

또한 신동은 주변 어른들에게서 받는 질문에 대해 “옆에 스타일리스트나 누나가 있으면 다 ‘와이프야? 애는 잘 커?’라고 묻는다”면서 “그러면 ‘예, 벌써 초등학생이에요’라고 한다”고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

그는 “처음엔 ‘결혼 안 했어요’라고 했는데, 그럼 모든 걸 일일이 설명해야 했다”며 “다른 연애 기사가 나오면서 ‘이혼했어? 결혼했는데 또 연애해?’라는 소문이 퍼지기도 했다”고 고충을 털어놨다. 이어 현재 솔로임을 강조하며 “강아지 더빱이, 뽀끔을 키우고 있다”고 전했다.

한편, 신동은 2010년 SBS 예능 프로그램 ‘강심장’에서 당시 교제 중이던 여자친구와 결혼을 선언해 큰 화제를 모은 바 있다. 그러나 실제 결혼으로 이어지진 못했으며, 이후 두 사람은 결별했다.

