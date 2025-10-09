박보검, 러닝 붐에 동참한 이유? "션 형님 덕에 재미 느껴"

배우 박보검. SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'

배우 박보검이 러닝의 매력에 빠진 이유를 밝혔다.

9일 방송된 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에는 박보검이 깜짝 게스트로 출연해 다양한 주제로 대화를 나눴다.

이날 DJ 김태균은 박보검에게 "러닝을 자주 하시나보다"라고 물었다.

이에 박보검은 "션 선배님 덕분에 달리기에 재미를 느꼈다. 잘 달리지는 못하고 꾸준히 하고 있다"고 답했다.

박보검은 최근 가수 션, 뉴진스 다니엘과 러닝하는 사진이 공개돼 화제가 된 바 있다.

또 이들은 박보검, 다니엘, 션을 멤버로 러닝크루 '보다션(보검+다니엘+션)'을 결성해 아침에 함께 뛰는 것으로 알려졌다.

이어 "보검 씨가 달리면서 러닝 붐이 일었다"는 컬투의 칭찬에 박보검은 "그렇게 말씀해주셔서 감사하다. 러닝 붐은 션 선배님 덕분이다"라고 답했다.

박보검은 또 첫 하프마라톤에서 전화 통화를 하며 뛴 일화도 공개했다.

그는 "당시 매니저님한테 급한 전화가 왔던 걸로 기억한다. 마지막 동선은 어디였는지, 어디로 갈 건지 물어보는 전화였다"고 설명했다.

