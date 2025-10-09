중국, 희토류 채굴·제련 기술도 수출 통제

중국 정부가 전략 광물인 희토류뿐 아니라 제련·가공 등 관련 기술까지 수출을 통제하는 조치를 내놨다.



중국 상무부는 9일 ‘역외(해외) 희토류 물자 수출 통제 결정’에서 사마륨·디스프로슘·가돌리늄·터븀·루테튬·스칸듐·이트륨 금속과 사마륨·코발트 합금, 터븀·철 합금, 디스프로슘·철 합금, 터븀·디스프로슘·철 합금, 산화 디스프로슘, 산화 터븀을 수출 통제 대상에 포함했다. 이 희토류들은 12월1일부터 수출 시 중국 상무부가 발급한 이중용도 물자(군용과 민간용으로 활용될 수 있는 물자) 수출허가증을 받아야 한다. 또 희토류 물자들을 함유·조합·혼합해 해외에서 제조된 희토류 영구자석 재료와 희토류 타깃 소재들도 수출 통제 대상이다. 아울러 이 희토류 물자들이 중국을 원산지로 하는 채굴과 제련 및 분리, 야금, 자성 재료 제조 등 기술을 사용해 해외에서 생산된 경우에도 제한을 받는다.

중국 장시성 간현의 한 희토류 광산의 채굴 현장. 뉴시스

이밖에 중국 정부는 해외 군수기업에 대한 희토류 수출 신청이나 수출 통제 ‘관심 리스트’에 들어가 있는 기업과 최종 이용자(지분 50% 이상의 자회사·지사 등 포함)에 대한 수출 신청은 원칙적으로 불허한다고 밝혔다.



군사 부문이 아니더라도 최종적으로 14나노미터(㎚) 이하 시스템반도체나 256층 이상의 메모리반도체, 이들 반도체의 제조·테스트 장비에 쓰일 희토류 수출 신청과 잠재적으로 군사 용도를 가진 인공지능(AI) 연구·개발용 희토류 수출 신청은 개별 심사한다는 방침이다.



외신은 중국의 희토류 통제 강화는 전략 물자의 ‘무기화’를 공고히 하고, 미국과의 무역 협상 주요 카드로 활용하기 위한 것으로 해석했다. 중국은 세계 희토류 채굴의 70%를 차지하며, 세계 희토류 및 희토류 자석의 90% 이상을 가공하고 있다.

