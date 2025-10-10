與박수현 “김현지, 국감 출석하는 걸로 알아”… 박지원 “저라면 나와서 한바탕 할 것”

더불어민주당 박수현 수석대변인은 9일 김현지 대통령실 부속실장의 국정감사 출석 여부에 "하는 것으로 알고 있다"고 말했다.

박 수석대변인은 이날 SBS 라디오에 출연해 '김현지 실장의 국감 출석에 대한 여당의 입장이 어떻게 정리됐느냐'는 진행자의 물음에 이같이 답했다.

김현지 대통령실 부속실장. 연합뉴스

그는 "대통령실이 김 부속실장을 국감에 안 내보내려고 한다든가 그런 일은 전혀 없다"고 강조했다. 이런 발언의 취지에 대해 박 수석 대변인은 연합뉴스와 통화에서 "대통령실 입장을 취재해 보고 종합해 봤을 때 대통령실 입장에서 김 실장의 불출석을 결정한 적이 없다는 것"이라고 설명했다.

그는 이날 라디오에서 김 부속실장의 국감 출석을 요구하는 국민의힘을 향해 "총무비서관 고유 업무인 청와대 살림을 들여다보겠다는 것이 아니라 오랫동안 이재명 대통령을 모셔 왔던 김 전 총무비서관을 불러내 과거 문제를 가지고 정쟁과 공세를 하겠다는 의도가 너무 명확히 보인다"고 주장했다.

이어 "대통령실 뜻이 어쨌든지 간에 그것(김 부속실장의 국감 출석)을 합의해 줄 여당이 어디 있나"라며 "당이 염려해 조율하는 것뿐이지 대통령실과 조율한 건 아니다"라고 덧붙였다.

전현희 최고위원도 이날 국회 기자간담회에서 "법적인 절차에 따라 국회에서 출석요구가 있으면 당연히 (국감에) 출석하고 당당하게 국회에서 발언하겠다는 게 현재 대통령실과 김 부속실장 입장이라는 것으로 알고 있다"고 밝혔다.

전 최고위원은 김 부속실장이 총무비서관에서 자리를 옮긴 것이 국감 출석을 피하기 위한 것이라는 국민의힘 주장에 대해 "터무니없는 억지 주장"이라며 "그간 해왔던 업무와 본인 능력에 가장 맞는 적재적소 인재 재배치의 영역"이라고 반박했다.

더불어민주당 박수현 수석대변인이 8일 국회에서 가진 기자간담회에서 추석 연휴 이후 국회 운영 전망을 말하고 있다. 연합뉴스

민주당 박지원 의원은 MBC 라디오에서 "부속실장은 국정감사에 나온 예가 없다"면서도 "여야가 합의해서 증인 채택하면 (국감에) 나와야 한다"고 말했다.

박 의원은 "제가 만약 김 비서관 이라면 나오겠다"며 "박근혜 (정부의) '문고리 권력'처럼 비리가 있나 뭐가 있나. (국민의힘은) '만사현통'이라고 하지만 그런 건 없다"고 강조했다.

또 김 부속실장이 총무비서관 당시 "(국감에) 안 나온다는 소리를 안 했는데 왜그러는지 모르겠다"며 출석할 의사를 내비쳤다고 전하면서 "똑똑하고 야무지다. 저 같으면 나와서 한바탕 할 것"이라고 했다.

다만 원내 관계자는 "당 입장에서는 (김 부속실장이) 나와야 할 이유가 있는지를 정확히 따져야 한다"며 "여야가 합의하면 좋겠지만 이유도 명분도 없는 일을 하는 게 맞는지 봐야 한다"고 말했다.

