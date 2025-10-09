생리의학 이어 화학… 日, 노벨상 2관왕 기염

2025년 노벨생리의학상, 노벨물리학상, 노벨화학상 수상자가 차례로 발표됐다. 3명씩 총 9명 중 일본 학자가 2명이 포함돼 눈길을 끌었다.



스웨덴 왕립과학원 노벨위원회가 8일(현지시간) 발표한 올해 노벨화학상은 금속·유기 골격체를 개발한 기타가와 스스무 일본 교토대 교수, 리처드 롭슨 호주 멜버른대 교수, 오마르 M 야기 UC버클리대 교수 등 3인에게 돌아갔다.

기타가와 스스무(왼쪽부터), 사카구치 시몬.

롭슨 교수는 “아내와 함께 저녁으로 생선 요리를 하고, 그 후 설거지를 했다”며 “최근 건강상 이유로 술을 끊었지만 아주 싼 와인 한 잔을 마시면서 그 규칙을 깼다”고 했다. 롭슨 교수는 인류의 환경문제 대응에 크게 기여할 것으로 기대되는 새 분자구조 ‘금속유기골격체’(MOF)를 처음 창조한 선구자로 꼽힌다. 롭슨 교수가 처음 제시한 MOF의 가능성은 이번에 함께 수상자로 선정된 기타가와 교수, 야기 교수 등 후배 교수들의 연구로 확대됐다.



야기 교수는 팔레스타인 난민 가정 출신으로 식수와 전기도 누릴 수 없는 열악한 환경에서 성장해 세계적인 화학자가 된 입지전적 인물이다. 그는 “과학은 세상에서 가장 위대한 평등의 힘입니다”라고 소감을 밝혔다.



노벨물리학상 수상자는 거시적 양자역학적 터널링과 전기회로에서의 에너지 양자화를 발견한 공로로 미셸 드보레 교수와 존 클라크(영국) 미국 UC버클리 캘리포니아대 교수, 존 마티니스 샌타바버라 캘리포니아대 교수가 선정됐다.



이들은 초전도체로 만든 전자회로에 절연막으로 분리된 접합구조를 설계해 실험을 진행해 전류가 흐르지 않는 상태에서도 회로 전체가 입자 하나처럼 행동하며 장벽을 뚫고 반대편으로 이동하는 양자 터널링 현상을 확인했고, 회로가 특정한 양의 에너지만 흡수·방출하는 에너지 양자화도 관측했다.



드보레 교수는 “40년 전 연구가 상을 받으려면 보통 기술적 응용이 뚜렷해야 한다고 생각하는데 양자 컴퓨터는 아직 실용화하지 않았다”며 “심사위원단이 우리의 기초연구를 높이 평가한 것이어서 너무 영광스럽게 생각한다”고 소감을 밝혔다.



올해 노벨생리의학상은 면역 연구로 다년간 세계적인 명성을 쌓은 사카구치 시몬 일본 오사카대 명예교수, 메리 브렁코 미국 시스템생물학연구소 박사, 프레드 램즈델 소노마 바이오테라퓨릭스 박사가 받았다. 서로 다른 소속 기관에서 연구를 이어온 이들은 수십년간 상호 영향을 주고받으며 인간 면역계의 핵심 요소인 ‘조절 T세포(regulatory T cell)’의 정체를 밝히는 데 기여했다.



노벨위원회는 “이들은 ‘말초 면역관용’과 관련된 근본적인 발견을 이뤘다”며 “이들의 발견은 인간의 면역체계가 어떻게 기능하는지, 그리고 왜 우리가 심각한 자가면역 질환을 앓는지에 대한 이해를 높이는 데 결정적 역할을 했다”고 선정 이유를 밝혔다.



사카구치 교수는 수상자 발표 이후 오사카대에서 열린 기자회견에서 “T세포는 면역반응을 억제하는 동시에 암세포에 대한 면역반응도 억제한다”며 “암이라는 무서운 병도 고칠 수 있는 시대가 반드시 올 것”이라고 전망했다.



일본 학자는 올해 노벨생리의학상과 화학상을 받았다. 2015년 이후 10년 만이다. 일본에서 태어난 뒤 외국 국적을 취득한 사람 4명을 포함해 일본인 개인이 노벨상을 받는 것은 30번째다.

