‘국정자원’ 장애 시스템 647개→709개로 정정

정부가 국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 화재로 장애를 겪은 업무시스템 개수를 기존 647개에서 709개로 정정했다. 국가 전산망이 마비된 지 2주가 지났지만 여전히 복구율은 27.2%에 머물고 있다.



중앙재난안전대책본부는 국정자원의 통합 운영 관리 시스템(nTOPS·엔탑스) 복구 데이터를 토대로 각 업무시스템 소관 부처의 확인을 거친 결과 화재에 따른 장애 시스템이 709개로 확정됐다고 9일 밝혔다. 지난달 26일 화재 당시 발표해 그간 복구율 기준으로 삼았던 개수보다 62개 늘어난 것이다.

김민재 중앙재난안전대책본부 제1차장(행정안전부 차관)이 9일 정부세종청사 민원동 공용브리핑실에서 국가정보자원관리원 행정정보시스템 화재 관련 중앙재난안전대책본부 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

중대본 제1차장인 김민재 행정안전부 차관은 이날 브리핑에서 “엔탑스 데이터 복구 전까지는 국정자원 관제 시스템에 등록된 웹사이트를 기준으로 했다”며 “일부 시스템이 기능별로 세분화돼 시스템 수가 증가하는 등 목록 변화가 있다”고 밝혔다. 이에 따라 이날 낮 12시 기준 시스템 709개 중 27.2%인 193개가 복구됐다. 추석 연휴 기간 동안 온나라 문서와 온메일 시스템이 복구돼 중앙 부처와 지방자치단체의 문서 업무가 정상화됐다. 다만 화재 피해가 집중된 5층의 3개 전산실과 연계된 시스템이 많아 복구에 속도를 내지 못하고 있다. 정부는 연휴 중 전산 장비 198식을 신속히 도입해 설치가 끝나는 15일 이후부터는 복구되는 시스템이 빠르게 늘 것으로 보고 있다. 또 7전산실과 7-1전산실 시스템 중 대전 본원에서 복구하는 게 효율적인 것과 대구 센터 이전이 효율적인 것을 분석해 복구 방식, 우선순위 등 최적의 방안을 찾기로 했다.



아울러 정부는 복구 업무가 장기화되고 지난 3일 국정자원 화재 업무 관련 행안부 담당자가 세상을 등지면서 작업에 투입된 인력의 애로사항 해소와 업무 부담 경감을 위한 대응책 마련에도 적극 나서고 있다. 윤호중 중대본 본부장(행안부 장관)을 비롯한 이날 오전 중대본 회의 참석자들은 회의 시작 전 잠시 자리에서 일어나 유명을 달리한 고인에 애도를 표하는 묵념을 했다. 윤 본부장은 “정부는 근무자들의 애로사항을 해소하고, 인력 지원 등을 통해 ‘지속 가능한 복구 체계’를 구축하겠다”고 강조했다.

