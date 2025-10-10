[이코노 브리핑] 한국 2026년 4월 세계국채지수 편입 재확인 외

한국 2026년 4월 세계국채지수 편입 재확인

글로벌 지수 제공업체인 영국 파이낸셜타임스스톡익스체인지(FTSE) 러셀이 예정대로 내년 4월부터 한국을 세계 3대 채권지수인 세계국채지수(WGBI)에 편입할 예정이라고 밝혔다. 8일 기획재정부에 따르면 FTSE 러셀은 전날 ‘채권국가분류 반기리뷰’에서 올해 3월 리뷰에서 제시했던 기술적 편입 일정을 다시 확인했다. 리뷰에 따르면 편입은 내년 4월 시작해 11월에 마무리된다.

증권사 5곳 8일 MTS서 美주식 거래 오류

지난 8일 밤 일부 증권사 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 미국 주식 거래 오류가 발생했다. 9일 금융투자업계에 따르면 토스증권과 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, 카카오페이증권 등 증권사 5곳에서 미국 현지 중개사의 전산장애로 주문 처리 지연이 발생했다. 토스증권은 8일 오후 10시30분부터 47분까지 일부 주문이 정상적으로 접수되지 않는 현상이 발생했으며, 일부 미체결된 주문에 대한 체결이나 정정, 취소 주문이 정상적으로 처리되지 않았다고 공지했다. 대신증권도 전날 오후 10시55분쯤 공지를 통해 “현재 현지 주문 회선 문제로 인해 주문이 정상적으로 수행되지 않고 있다”고 밝혔다.

韓銀, 친일작가 5인 작품 보유… 전시도 진행

한국은행이 친일 논란 작가들의 작품을 소유하고, 이들의 작품을 내건 전시회를 열고 있는 것으로 확인됐다. 9일 국회 기획재정위원회 소속 조국혁신당 차규근 의원이 한은으로부터 제출받은 자료에 따르면 한은은 최소 5명의 친일 논란 작가의 미술작품을 소유한 것으로 확인됐다. 해당 작가와 작품명은 김경승 ‘가족’, 김인승 ‘봄의가락’, 노수현 ‘추강어옹’, 박영선 ‘향토’, 심형구 ‘수변’이다. 전체 작품 금액만 3억1000만원에 달한다. 한은이 지난해 10월부터 화폐박물관에서 열고 있는 ‘사유와 산책―이어진 길’ 전시회에도 해당 작가들의 작품이 전시되고 있는 것으로 파악됐다.

